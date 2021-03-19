Задержанный признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой

Задержанный по делу об убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое на Херсонщине Николай В. признался, что убил девочку.

Об этом 18 марта сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook. Он отметил, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению.

«Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт», – написал он.

Глава Нацполиции рассказал, что кто-то пытается повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

Клименко рассказал, что подозреваемый останется под стражей. На данный момент полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу.







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