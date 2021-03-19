Независимость НАБУ не дает Зеленскому покоя

Новый правительственный законопроект об Антикоррупционном бюро предусматривает переподчинение НАБУ и увольнение его нынешнего руководителя. «Слуги народа» обещают его принять. Антикоррупционеры же считают это наступлением на независимость антикоррупционной системы.

Кабинет министров зарегистрировал 16 марта в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в законодательство по приведению статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. Законопроект предусматривает преобразование ныне независимого ведомственно НАБУ в орган исполнительной власти и содержит норму об увольнении нынешнего главы бюро Артема Сытника. Эксперты и антикоррупционные активисты предупреждают, что в случае принятия закона существует опасность разрушения независимости антикоррупционной системы Украины. И прогнозируют новые проблемы в партнерстве Украины с ЕС, сотрудничества с МВФ и отношениями с США.

«Политическое решение»

Новый правительственный проект закона о реформе НАБУ был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 марта. Поданный Кабмином еще две недели назад законопроект с по сути аналогичным содержанием раскритиковали за юридические недостатки, поэтому нынешний вариант является более совершенным — он содержит норму об изменении статуса НАБУ с национального на «центральный орган исполнительной власти со специальным статусом». Кабмину предлагается предоставить полномочия по назначению директора НАБУ и освобождению его от должности. Отдельным пунктом предлагается досрочно прекратить полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника и временно заменить его первым заместителем директора.

Норму об устранении Сытника чиновники добавили в свой законопроект с голоса и по настоянию одного из министров, написал на своей странице в Facebook глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Он сообщил о двух версиях намерений власти избавиться от нынешнего директора НАБУ: изменить порядок назначения главы Бюро на контролируемое президентом лицо и реакция Владимира Зеленского на открытие НАБУ производства по делу о закупке индийской вакцины от COVID-19. В любом случае, по мнению Шабунина, все это приведет к ослаблению борьбы с коррупцией, блокированию кредитов МВФ и увеличению проблем в отношениях Киева с Брюсселем и Вашингтоном.

Устранить Сытника с должности нынешняя власть пытается с августа прошлого года, когда Конституционный суд признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении на эту должность нынешнего директора НАБУ. Исполнительный директор Transparency International в Украине Андрей Боровик в беседе с DW выразил сомнение в том, что КСУ вообще был должен рассматривать такое представление депутатов парламента. А правительственный законопроект эксперт назвал «политическим решением», которое имеет целью узаконить фактически единоличное влияние и контроль президента за деятельностью НАБУ.

Усиление президентской власти

Согласно процедуре избрания нового главы НАБУ, которую предлагает правительственный законопроект, выбирать этого чиновника должна конкурсная комиссия в составе девяти человек. Троих из них должен делегировать Совет нацбезопасности и обороны Украины, а шесть — правительство. При этом лишь трое из правительственной квоты являются международными экспертами. «СНБО возглавляет президент, он же имеет и решающее влияние на формирование правительства из-за своей крупнейшей парламентской фракции “Слуга народа». Итак, есть попытки президента таким образом контролировать назначение директора НАБУ», — сказал Боровик.

Он напомнил, что в день регистрации правительственного законопроекта Верховная Рада направила в КСУ депутатский законопроект о назначении директоров НАБУ и Госбюро расследований. «Все эти инициативы, а их целый вал, выглядят как попытки решить что-то в свою пользу с разных сторон — постоянно что-то предлагает правительство, что-то Верховная Рада, что-то Офис президента», — отметил Боровик. Он прогнозирует в ближайшие месяцы «великую битву» за независимость НАБУ, которая является одним из условий предоставления Украине кредитов МВФ и условием развития сотрудничества государства с Евросоюзом.

Аналогичные заявления прозвучали и со стороны парламентской оппозиции во время голосования за направление в КСУ депутатского законопроекта о НАБУ.

Депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко назвал проголосованный документ таким, что узаконивает всевластие президента: «Это законопроект о контроле, о том, чтобы НАБУ возглавлял на 100 процентов свой парень». Руслан Князевич из «Европейской солидарности» заявил с парламентской трибуны, что сам Зеленский не подал этот законопроект только потому, что «прекрасно понимает — подавать такие позорные неконституционные вещи ему просто не идет».

Угроза антикоррупционной системе

Между тем глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заверил журналистов, что и правительственная инициатива, и депутатский законопроект направлены на усиление независимости НАБУ и непременно будут успешно утверждены. «Вы же видите, что и правительство подало свой законопроект, и депутаты разработали свой вариант (…). Мы точно найдем необходимое количество голосов в их поддержку», — сказал Арахамия.

Если власти удастся переподчинить НАБУ и сделать его органом исполнительной власти, то бюро станет зависимым не только от президента, но и от правительства и даже от любого министра, предостерег в интервью DW киевский политолог Виктор Небоженко. Кроме этого, такое развитие событий грозит разрушением всей антикоррупционной системы в Украине, уверен эксперт. «Попытка переподчинить НАБУ — это не о судьбе Сытника, а о том, что завтра встанет вопрос о конституционности Высшего антикоррупционного суда и других антикоррупционных органов», — пояснил Небоженко.

Эксперт предостерег против сосредоточения в руках президентской власти контроля за антикоррупционной системой, потому что это, по его словам, противоречит стремлениям западных партнеров Украины выстроить систему преодоления коррупции. Небоженко напомнил, что коррумпированность государства выгодна только Москве, которая через коррупционные связи пытается влиять на внешнюю и внутреннюю политику Украины. «А президент Зеленский стремится контролировать антикоррупционные органы, чтобы иметь механизм борьбы с политическими противниками и экономическими противниками, как это раньше делал и президент Порошенко», — считает Виктор Небоженко.

Александр Савицкий; опубликовано в издании DW