В Одессе неадекват откусил палец патрульному полицейскому

Одесский патрульный остался без фаланги пальца, когда пытался утихомирить буйного нарушителя.

Об этом «Думской» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции.

Инцидент произошел поздно вечером на улице Генерала Петрова. Правоохранителей вызвали из-за пьяного мужчины, который нарушал общественный порядок.

Прибыв на место, они попытались успокоить хулигана, но тот оказал сопротивление и в ходе потасовки откусил часть пальца левой руки у лейтенанта полиции 1984 года рождения.

Офицера доставили в больницу и прооперировали.

Нарушитель — гражданин 1989 года рождения — задержан. Ему объявили о подозрении в преступлении, предусмотренном частью 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.

ОБНОВЛЕНО В 14:27. В полиции уточнили, что инцидент произошел в квартире нарушителя. Правоохранителей вызвали его соседи: у мужчины ночью громко играла музыка. Гражданин был в состоянии наркотического опьянения.