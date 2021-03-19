Автопьянству новый бой. Как теперь будут наказывать за вождение под градусом

15 марта появилось сообщение о том, что водитель внедорожника врезался в другую машину. В результате аварии два человека, находившихся в ней, погибли. Сам водитель был пьян. Если бы авария произошла сейчас, водителю грозило бы жесткое наказание, потому что с полуночи 17 марта вступил в силу закон об усилении ответственности за пьяное вождение.

Громадское рассказывает, что он предусматривает.

Что теперь будет за пьяное вождение?

Прежде всего важно уточнить, что под опьянением следует понимать не только алкогольное, но и наркотическое и «другое опьянение» или вождение под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

И теперь если водителя впервые поймали нетрезвым за рулем, согласно Административному кодексу, его накажут его на 17 тысяч гривен (было 10,2 тысячи) с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

При повторном нарушении в течение года штраф возрастает до 34 тысяч, прав лишат на 3 года, а еще могут изъять машину «платно». Платное изъятие означает, что по решению суда автомобиль забирают, продают на аукционе, а деньги отдают владельцу. Второй вариант наказания — все то же, но вместо штрафа административный арест на 10 суток.

Если за год это уже третий случай пьяного вождения, то штраф составит 51 тысячу, права заберут на 10 лет, а машину конфискуют (то есть просто отберут). Второй вариант: все то же, но вместо штрафа — арест на 15 суток.

За отказ от прохождения освидетельствования на опьянение водителя могут оштрафовать на 40 800 грн.

Какие популярные лазейки убрали?

Проблема ранее действовавших правил — не только то, что штрафы были небольшие (да и 10 тысяч не так уж мало) и водители не боялись нарушать, а еще и то, что существовал ряд способов избежать ответственности из-за несовершенного законодательства.

Так, дело о вождении в нетрезвом состоянии надо было успеть рассмотреть за 3 месяца, после этого его закрывали по срокам давности. Поэтому водители (или другие участники судебного процесса, которым это было на руку) могли просто затягивать рассмотрение дела и ждать, пока пройдут три месяца. Новый закон увеличивает сроки рассмотрения до одного года.

Также дела о вождении в состоянии опьянения ранее могли закрываться из-за «малозначительности» правонарушения, вследствие чего водители получали лишь устное замечание. Теперь такой возможности не будет.

Убрали еще одну экзотическую лазейку для избежания ответственности — передачу на поруки трудовому коллективу. И это не шутка, такой советский анахронизм сохранялся в законодательстве до сих пор. И этот трудовой коллектив должен был «перевоспитать» оступившегося товарища.

Кроме того, теперь нельзя будет избежать ответственности путем «действенного раскаяния» и примирения виновного и потерпевшего.

На чем копья сломались?

После первого чтения законопроект давал полицейским куда больше власти, чем они получили в итоге. Вновь созданная полиция не могла останавливать автомобили просто так, есть исчерпывающий перечень причин. И сначала законопроект расширял этот перечень остановкой для проверки водителя — пьян он или нет.

Критики этой нормы отмечали, что фактически это дает полиции полномочия остановить любой автомобиль и означает возвращение к скандальным практикам старой милиции. В то же время сторонники говорили, что такая норма станет действенным инструментом для превентивной борьбы с пьяными водителями. Но в итоге это положение из документа убрали.

Также сначала в проекте закона было возвращение к практике, когда водитель обязан передать документы полицейскому. В случае со старыми «гаишниками» такую норму жестко критиковали, потому что часто водителям приходилось фактически бегать за сотрудниками ГАИ и выпрашивать у них документы обратно. В итоге в окончательном варианте закона полицейский может потребовать предъявить документы, а водитель должен показать их «способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах». То есть в руки полицейскому их передавать не надо.

Камеры вместо свидетелей?

Важным нововведением является то, что теперь полицейский может осматривать водителя «на состояние опьянения» без свидетелей, но с использованием видеокамеры. Если же страж порядка не имеет возможности снимать на камеру, он обязан найти двух свидетелей.

В то же время водители, как и раньше, не обязаны выходить из автомобиля по требованию полицейских. К тому же появилась норма, которая, наоборот, запрещает выходить из машины без разрешения правоохранителей. А руки водитель обязан «держать в поле зрения полицейского».

А если не обошлось без пострадавших?

Если сам факт пьяного вождения остался административным правонарушением, то аварии с пострадавшими подпадают уже под действие Уголовного кодекса. Закон дополняет УК новой статьей — 286-1. Отличие в том, что просто 286 предусматривает ответственность за «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта», а 286-1 — за то же самое, но если водитель был пьян. И во втором случае наказание жестче.

Так, за нарушение правил безопасности, если потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, водитель может сесть в тюрьму на срок до 3 лет, но есть и более мягкие варианты — штраф, исправительные работы, арест или ограничение свободы. Но если водитель был пьян, то санкция — только лишение свободы (до 3 лет).

В случае с тяжкими телесными повреждениями (если водитель был пьян) говорится о заключении на 3-8 лет, если потерпевший умер — 5-10 лет. А в статье 286 (когда водитель был трезвым) эти два случая объединены и предусматривают 3-8 лет тюрьмы.

В случае гибели двух или более людей, «обычная» статья предусматривает 5-10 лет заключения, а новая — 7-12 лет. То есть если погибли несколько человек, трезвый водитель совершил тяжкое преступление, а пьяный — особо тяжкое.

Пьяные ДТП — лишь капля в море?

В Министерстве внутренних дел указывают на серьезность проблемы вождения в нетрезвом состоянии. По данным ведомства, в 2020 году полиция остановила 129 тысяч пьяных водителей. Более 9 тысяч повторно сели за руль в состоянии опьянения, а 5 тысяч — в третий раз.

Всего в прошлом году патрульные зафиксировали более 168 тысяч ДТП, в которых погибли более 3,5 тысяч человек. И хотя аварии с пьяными водителями обычно наиболее резонансные, если посмотреть статистику патрульной полиции по ДТП в Украине, то причина «управление в состоянии опьянения» далеко не самая частая.

Самая распространенная причина аварий — нарушение правил маневрирования (69 252 ДТП). Далее следуют превышение безопасной скорости (38 768), несоблюдение дистанции (28 259) и нарушение правил проезда перекрестков (11 390). И только потом — управление в состоянии опьянения (4 522).

Из-за пьяного вождения в прошлом году погибли 103 человека, тогда как чаще всего к гибели приводят превышение скорости (1 776) и нарушение правил маневрирования (538). На третьем месте — переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте (227).

Поэтому если государство действительно хочет защищать жизнь граждан от аварий на дорогах, не нужно ограничиваться только борьбой с нетрезвыми водителями.

За что еще усилили ответственность?

Новый закон предусматривает повышение штрафов и за другие нарушения. Так, до 510 грн увеличили штраф за:

отсутствие шлема у мотоциклиста;

непристегнутый ремень безопасности;

управление автомобилем, не зарегистрированным или не перерегистрированным в Украине в установленном порядке;

за вождение автомобиля без номерного знака или неправильный номерной знак;

неосвещенный номерной знак;

нарушение правил переезда перекрестков, остановок, обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора.

За непредоставление преимущества «скорым» и других аварийно-спасательным службам могут оштрафовать на 680 грн.

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч могут штрафовать на 340 грн, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 1700 грн. За создание аварийной ситуации будут штрафовать на 3400 грн.

Если водитель покинет место аварии, ему тоже грозит 3400 грн штрафа, а также лишение права управлять автомобилем на 6 месяцев. За повреждение других транспортных средств или дороги придется заплатить 1190 грн.

За вождение без прав будут штрафовать на 425 грн,если же прав вообще нет — штраф будет 3400 грн. Если водителя, которого лишили прав, поймают на вождении, то могут оштрафовать на 20 400 грн с лишением права управлять транспортными средствами на 1-5 лет.

За переход дороги в неустановленном месте пешеходов и велосипедистов могут оштрафовать на 255 грн.

Автор: Павел Калашник; hromadske