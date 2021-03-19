Претендент на ключевую должность на таможне Александр Щуцкий: Bentley, Тesla, пулемет «Максим» и танцы с Потапом и Настей

То, что сериал «Слуга народа», воплотившись в реалии, стал на самом деле отвратительным фарсом, не удивляет никого. Как и то, что буквально все, что обещает Зеленский с высоких трибун, он делает с точностью до наоборот.

Именно так обстоит и с таможней, в адрес которой громогласно периодически метает молнии президент. В данном случае речь идет о таможенном чиновнике Александре Геннадиевиче Щуцком, о котором в начале года прошла информация, что он возглавит департамент профилирования таможенных рисков. Этот один из ключевых департаментов таможни, который управляет системой рисков АСАУР, которая определяет, чьи грузы проходят без досмотров, а чьи досматриваются. А ручное управление этой системой – золотая жила и ключик ко всем коррупционным схемам. О возможности его назначения на эту должность шла речь в письме и.о. министра финансов на имя главы ГФС Рябикина.

По состоянию на сегодняшний день выяснить, стал ли Щуцкий директором столь вожделенного департамента, не удалось. Сам он на своем Фейсбук, которым пользуется довольно активно, указывает, что является и.о. руководителя Черноморской таможни. Несмотря на эту неясность, все же стоит присмотреться к личности Александра Геннадиевича внимательнее. Ибо в любом случае эта личность довольно примечательная, даже на фоне других его коллег.

Александр Щуцкий начал работать в таможенных органах в сентябре 2016 года, заступив на должность начальника таможенного поста «Луцк» Волынской таможни. В 2017 стал исполнять обязанности начальника Сумской таможни, в 2019 возглавил Черноморскую таможню.

Образование выглядит немого странно для таможенника столь высокого ранга – Щуцкий окончил Киевский государственный университет технологий и дизайна в 2000 году по специальности «экономика предприятия». Впрочем, на фоне клоунов это смотрится вполне достойно.

Хотя следует заметить, что приход Щуцкого в 2016 году на таможню пролоббировал тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, тоже не имеющий профильного образования. Он же и прикрывал новоиспеченного таможенника от интереса своих коллег по прокуратуре. Так, в 2018 году тогдашние народные депутаты Михаил Головко и Сергей Рудык обращались к премьер-министру Владимиру Гройсману, утверждая, что «Сумская таможня сделала фактически коридор и пропускает в обход антидемпинговых пошлин правительства химию и минеральные удобрения российского производства». Гройсман отреагировал – поручил проверить изложенные нардепами факты. Но чем все закончилось – никому неизвестно. Впрочем, судя по карьере Щуцкого, закончилось хорошо. Для него, конечно. Вот, кстати, как он сам показывал свою работу на Сумской таможне. Занимательное видео. Еще занимательнее – комментарии под ним.

Во время работы на Сумской таможне Щуцкий неоднократно хвастался, что на все жалобы ему наплевать, ибо он – «личный друг старшего сына Луценко».

Это хвастовство становится интересным в связи с тем фактом, что в прошлом году Щуцкий уже хвастался дружбой с другим лицом – Давидом Арахамией, который является куратором Николаевской области от «зеленых». После встречи с Арахамией Щуцкий громогласно заявил, что быть ему и.о. начальника Черноморской таможни недолго – мол, его «лучший друг» Арахамия пообещал сделать Щуцкого начальником всей таможенной службы. И добавлял, что он дружит не только с Арахамией, а и с самим Владимиром Зеленским. Естественно, ни Арахамия, ни Зеленский этого не подтверждают, да и спросить об этом у них никто из таможенников не решается, Хотя, судя по письму и.о. министра финансов главе ГФС, о котором мы упоминали вначале, доля истины во всем этом есть.

Кстати, это подтвердил и бывший глава Закарпатской ОДА и весьма колоритная личность отечественного политикума Геннадий Москаль, заявив тогда же, что «Давид Арахамия изо всех сил пытается протолкнуть к руководству ГТСУ афериста Александра Щуцкого (Черноморская региональная таможня), который обещает взять всю фракцию «Слуги народа» на пожизненное денежное обеспечение».

Впрочем, вернемся к личности «личного друга Луценко, Арахамии и Зеленского». Хотя, наверное, о «дружбе» с Луценко Щуцкий теперь предпочитает помалкивать. Но дело не в этом. А в том, что человек, пришедший в таможенные органы четыре года назад и декларирующий, что живет на одну зарплату, прославился своей любовью к дорогим автомобилям и другим аксессуарам хорошей жизни.

Это – Bentley, который Щуцкий нигде не декларирует, но его неоднократно на нем замечали. В декларации же за 2019 год (за прошлый, 2020-й, декларация еще не подана), Щуцкий указывает, что его жена купила автомобиль Тesla X75 2016 года выпуска за 341 250 гривен (13 тысяч долларов). Но трехлетняя Тesla X75 стоит минимум впятеро дороже – в этом легко убедиться, заглянув на сайты автопродаж.

Однако, если указать реальную стоимость покупки, то не сойдутся доходы – ведь семья Щуцкого заработала всего 1 029 530 гривен. А машина в реальности стоит от полутора миллионов.

Впрочем, вранье в декларации на автомобиле не заканчивается. Оказывается, жена таможенника в 2019 году приобрела 1 200 метров земли в Вышгородском районе. За 1 654 гривны. Что не просто вранье, а наглое вранье – простая проверка в Интернете выдает, что сотка там стоит от 130 тысяч гривен. Соответственно, 12 соток (1 200 кв.м), будут стоить минимум полтора миллиона. Что явно не сходится с декларацией. И это только та недвижимость, которую семья Щуцкого приобрела в 2019 году.

А ведь есть еще и приобретенное ранее: недостроенный дом в той же Лебедевке Вышгородского района, еще два участка земли там же (396 и 1 901 метр); квартиры в Сумах и Киеве, гараж в столице. И все это – на зарплату и доходы жены от предпринимательской деятельности, которые, кстати, не очень и большие – в 2019 году она заработала 688 655 гривен. Так что одна только декларация – непаханое поле для правоохранителей, если бы они не были такими же, как и «честный» таможенник Щуцкий.

Жизнеописание Александра Геннадиевича будет неполным, если не вспомнить еще два факта из его жизни. Их можно было бы отнести в разряд курьезов, если бы речь шла о каком-нибудь бизнесмене. Но речь идет о государственном чиновнике высокого ранга, который в прошлом году заказал на корпоратив для своих подчиненных Потапа и Настю Каменских. Якобы бесплатно, конечно. Кстати, в разгар карантина. Хотя, если на карантин плюет Зеленский, то почему Щуцкому нельзя? Тем более, что приближались местные выборы, а на Щуцкого была возложена почетная миссия внести в партийную кассу «слуг» немножко налички. С чем он, кстати справился.

А второй то ли курьез, то ли маразм зажравшихся и съехавших от безнаказанности чиновников состоит в том, что сотрудники СБУ подарили начальнику Черноморской таможни Щуцкому пулемет «Максим». С боекомплектом.

Что характеризует как первых, так и второго. Но выводы делайте сами.

А теперь еще немного о деньгах. Вернее – о схемах, приносящих Александру Щуцкому деньги. По данным fttc.com.ua, сразу несколько фирм «под крышей Щуцкого» уменьшают стоимость ввозимой продукции. В частности, по этой схеме работают фирмы ООО «Укрторгпромснаб» (ЕГРПОУ 3947524; ввоз посуды, кухонных принадлежностей и прочее) и ООО «Аркер Трейд» (ЕГРПОУ 42587989; игрушки, детские коляски и прочее).

А предприниматели на юге Украины уже не раз заявляли, что в таможне никакой борьбы со схемами не произошло. «Какое-то время после смены власти все притихло, потом начался передел потоков, сначала аккуратно и между своими, а потом и прятаться перестали. Сейчас уже практически все схемы восстановлены», – говорят те, кто занимается ввозом и вывозом товаров через Черноморскую (и не только) таможню.

Как пишет «Перший регіональний», с момента назначения Щуцкого руководителем Черноморской таможни Херсон остался без единственного таможенного Сектора при въезде в город. Следствием этого стало то, что брокеры наматывают за день 100 и более километров для того, чтобы просто оформить грузы.

Но это еще не самая большая проблема – на данный момент таможня утопает в судах, в которых она проигрывает предпринимателям, а значит – платит за это деньги из бюджета. Дела рассматриваются практически по одному вопросу – бизнес жалуется на Черноморскую таможню, так как та завышает цены на таможенную стоимость товаров.

Даже по скромным подсчетам специалистов – это около 70 миллионов гривен в месяц, которые не попадут в бюджет Украины.

И все лишь потому, что таможней управляют люди, которые в Фейсбуке считают лайки, а достижением на посту руководителя таможенного органа считают дорогую мебель, кофеварки и мужчин-секретарей с пощипанной бородкой вместо женщин.

Михаил Соколов