Співачка Брітні Спірс просить суд остаточно позбавити свого батька опікунства

Адвокати американської співачки Брітні Спірс повторно звернулися до суду Лос-Анджелеса з проханням змінити опікуна попзірки. Наразі ним є її батько та особиста менеджерка співачки.

Як пише видання Rappler, адвокат співачки Семюель Інгем проситиме суд зробити Джоді Монтгомері, яка у 2019 році була призначена тимчасовим опікуном співачки назавжди. Інгхем сказав, що представить клопотання на слуханні 27 квітня.

У листопаді 2020 році суд відхилив прохання батька Брітні Спірс, Джеймі Спірса, посилити його опіку над співачкою. Його зобов’язали розділити контроль над донькою з інвестиційною компанією Bessemer Trust через погіршення стану його здоров’я.

У США існує спеціальний опікунський статус, який призначається судом та надається людям, що будуть контролювати фінансове й особисте життя інших людей із фізичними чи розумовими вадами або літніх людей.

У 2008 році Джеймса Спірса призначили опікуном Брітні після того, як після розлучення зі своїм чоловіком Кевіном Федерліном співачка втратила опіку над дітьми, а потім деякий час лікувалася від наркозалежності та пробула у психічних лікарнях.

19 серпня 2020 співачка звернула до суду з проханням назавжди відсторонити її батька від ролі опікуна. Тоді суд став на сторону батька та залишив його опікуном співачки. На засіданні адвокат артистки Самуель Ігнем заявив, що його клієнтка не даватиме концертів, допоки її батько залишається її опікуном.

Останні 12 років батько співачки, адвокати та її менеджерка розпоряджаються майном артистки та її фінансами, а також контролюють її особисте життя. Наприклад, вони можуть обмежувати коло людей, з якими вона спілкується, а також обговорювати її стан і курс лікування з її лікарями.

: suspilne.media