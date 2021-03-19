Анатолий Сердюков «отлетался»?

Сергей Чемезов и Денис Мантуров готовят ОАК к грандиозному «распилу»?

Грядущие реформы в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), задуманные главой «Ростех» Сергеем Чемезовым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым, могут «угробить» отечественное авиастроение.

В результате так называемой «реформы» штат сотрудников структур ОАК сократят, а принадлежащую им землю продадут по строительство жилых комплексов?

Сегодня стало известно, что Сергей Чемезов возглавит совет директоров ОАК вместо Анатолия Сердюкова. Бывший министр обороны, еле избежавший уголовного дела в 2012 г., за хищения в «Оборонсервисе», мог опять запачкать руки?

Анатолия Сердюкова подозревали в связях с главой Малышевской ОПГ Геннадием Петровым, который якобы положил глаз на ОАК еще в 2007 г., когда Сердюков занял пост министра обороны. Но прямых доказательств связи бывшего главы Минобороны с криминальными структурами нет.

«Позор» отечественного авиастроения SSJ100 («Суперджет») начали создавать в начале 2000 г. Отцом-создателем самолета был Михаил Погосян, который слухачи считали ставленником Петрова и Сердюкова. В 2011 г. Погосян возглавил ОАК.

Стоимость разработки «Суперджета» составила $2 млрд, хотя с учетом скрытого финансирования называлась и цифра $7 млрд. Что в итоге получилось, не обсуждал только ленивый. Проект оказался провальным — от «Суперджета» на сегодняшний день отказались все страны, которым его удалось впарить.

ОАК разрабатывает еще один самолет МС-21, который должен заменить устаревшие Ту-154 и Ту-134 и стать конкурентом Эйрбас А-320 и Боинг 737 на мировом рынке. Есть подозрение, что конкуренцию он может составить только «Суперджету». Экспертам еще предстоит оценить, какой проект оказался более провальным.

Лайнер начали разрабатывать еще в 2002 г., полететь он должен был в 2006 г. Серийное производство планировали начать в 2009 г.

Опытные образцы начали подниматься в воздух с 2017 г., да и то с американскими двигателями. С российским двигателем ПД-14 самолет МС-21 совершил полет только в декабре прошлого года. А в январе этого при посадке в аэропорту «Жуковский» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП).

Причиной назвали сложные погодные условия. Кто бы в этом сомневался! А какой здравомыслящий человек стал бы в таких условиях проводить испытания? Неожиданный сюрприз погоды в очередной раз подпортил имидж нового самолета.

Изначально разработка МС-21 оценивалась в 16 млрд руб. В 2019 г., появилась цифра 100 млрд руб., в 2020 г. – 250 млрд руб. И она, наверное, неокончательная. Сколько еще бюджетных миллиардов будет вбухано в МС-21? Может, пора поинтересоваться, кто за счет них кормится?

Анатолий Седюков возглавил индустриальный кластер «Ростех», курирующей авиапромышленность, в 2015 г. В мае 2019 г., стал председателем совета директоров ОАК.

Она была передана корпорации «Ростех» в 2018 г. После этого финансовое состояние авиастроительной корпорации было «засекречено». Однако тревожные цифры периодически просачивались в СМИ.

Выручка ОАК в 2018 г. составила 53 млрд руб., убыток – 30 млрд руб. Это были точки отсчета, от которых начали «плясать» Сергей Чемезов и Анатолий Сердюков.

В 2019 г., при выручке 351 млрд руб. ОАК получила убыток 60 млрд руб. Выручка выросла в почти в 7 раз, но вместо прибыли убыток увеличился в 2 раза. В корпорации могли активно «пилить» выделенные ей на реформирование деньги?

На сентябрь прошлого года долг ОАК составлял 500 млрд руб. Еще в июле 2019 г., Сергей Чемезов попросил Владимира Путина докапитализировать ОАК на 300 млрд руб. И главе «Ростех» пошли навстречу.

В прошлом году стало известно, что правительство приняло решение докапитализировать ОАК из бюджета на 250 млрд руб. и реструктуризировать ее долги на 150 млрд руб. Об этом «Ведомости» писали еще в июне 2020 г.

Информация о выделение денег до сих пор не появлялась. Или ее могли «засекретить»? Станут ли достоянием общественности финансовые показатели корпорации за 2020 г.? Вряд ли они станут лучше, чем в 2019 г. Деньги из ОАК могли «уплывать» в неизвестном направлении?

Если Анатолия Сердюкова и поймали на «горячем», то сор из избы выносить не будут. На кону стоят сотни миллиардов рублей, а деньги любят тишину.

В чем суть «реформы» ОАК?

Грандиозная «операция» с ОАК близится к завершению и контролировать денежные потоки в ней должен человек, максимально приближенный к власти. Не секрет, что Сергей Чемезов находится в близких отношениях с президентом Владимиром Путиным.

Еще в 2017 г., глава Минпромторга Денис Мантуров, устами которого часто озвучиваются идеи Сергея Чемезова, высказался за объединение МИГ и «Сухой». Обе структуры входят в ОАК.

И вот давно задуманное свершилось! Сегодня появилась информация, что компании МИГ и «Сухой» прекращают свою деятельность, как отдельные юридические лица. Они будут объединены в Корпоративный центр самолетостроения, расположенный в Москве. В подчинение центра также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

Для контроля этих преобразований Сергей Чемезов и занимает должность председателя совета директоров ОАК. Чтобы и копеечка мимо не пролетела?

Устами Мантурова глаголет Чемезов?

Интересно, что еще в начале февраля представители предприятий ОПК выражали сомнение в целесообразности объединения МИГ и «Сухого», но вопрос, скорее всего, уже был решен на самом верху.

Предполагается, что в результате объединения ОАК будет сокращен управленческий аппарат с 5 тыс. человек до 500. Однако сокращения, наверняка, коснутся и рядовых сотрудников.

В сентябре прошлого года «Ведомости» писали о сокращении сотрудников предприятия «Региональные самолеты», производящего «Суперджет», на 15-30%. Хотя ранее Анатолий Сердюков уверял, что сокращения составят 8-10% и коснутся только управленческого персонала. Можно ли верить Сергею Чемезову?

Есть и еще одна причина, по которой ранее «реформа» ОАК тормозилась. Ее «дочки не хотели переезжать из Москвы. Эту ситуацию «Ведомостям» прокомментировал один из сотрудников московской «дочки» ОАК.

«Никто из Москвы уезжать не хочет, при этом никто так и не понял, придется это делать или нет, планы по сокращению персонала также постоянно меняются, этим и вызвано негативное отношение к инициативам Ростеха».

И вот здесь, наверное, зарыта «главная собака» объединения структур ОАК! По-видимому, Денис Мантуров и Сергей Чемезов задумали выселить предприятия авиакорпорации из столицы, а их землю отдать девелоперам под строительство жилых комплексов и коммерческой недвижимости.

Даже представить себе трудно, сколько на этом можно заработать. Землю отдавать за бесценок, а разницу класть себе в карман?

«Черная дыра» Чемезова и Мантурова?

В феврале прошлого года ОАК заявила о намерении объединить в одно предприятие производителей боевой авиации. Теперь объединяют несколько структур ОАК. Что они собой представляют на сегодняшний день?

Данных за 2019 г. нет, но так как «Ростех» курировала авиапром, то причастна ко всему, что происходило в ОАК. Тем более, что в 2018 г. уже стала полноправным владельцем авиакорпорации.

АО РСК «МИГ» в 2018 г. получило выручку 90 млрд руб. и прибыль 3,5 млрд руб. Но при этом стоимость актива оценивается в (-21 млрд руб.). Это означает, что он может сидеть в долгах как в шелках.

С 8 июля прошлого года АО РСК «МИГ» управляет ПАО «Компания «Сухой». То есть, компании почти год как работают вместе. Основным заказчиком АО РСК «МИГ» на сумму 1 млрд руб. является АО «514 АРЗ», управляемая ПАО «Компания Сухой». Такой «клубок» могут распутать только опытные следователи.

У ПАО «Компания Сухой» в 2018 г. выручка – 115 млрд руб., прибыль — 4 млрд руб. Основной заказчик — ликвидированное в феврале прошлого года АО «Гражданские самолет Сухого». Ликвидацией, видимо хотели замести следы, так как при выручке в 2018 г., 47 млрд руб. убыток компании составил 4,9 млрд руб.

ПАО «Компания Сухой» выполняет и оборонзаказы, их у нее на 1,7 млрд руб. Единый финансовый контроль над структурами ОАК позволит «пилить» и эти деньги?

АО «ГСС» после ликвидации вошли в ПАО «Корпорация Иркут», которая на 2018 г., также не блистала финансовыми результатами. При выручке в 63 млрд руб., получила убыток 11 млрд руб.

Анализ работы объединяемых структур ОАК за 2018 г. показывает, что они нуждаются не в реформировании, а в пристальном внимании правоохранительных органов. Куда моги исчезать миллиарды рублей?

Сергей Чемезов, конечно, может сказать, что в 2018 г., «Ростех» еще не могла полноценно контролировать корпорацию.

Не вопрос! Но есть информация, которую главе «Ростех» вряд ли удастся объяснить. Только в марте этого года ОАК заключила 12 контрактов, в которых не указаны контрагенты. Вот информация об одном из них.

Кто и, что скрывается за формулировкой «изготовление и поставка авиационно-технического имущества», за что платится почти 164 млн руб.?

Подобные контракты без указания исполнителей есть не только у ОАК, но и у всех структур, которые будут объединены вКорпоративный центр самолетостроения.

И не только в марте этого года! Информация легко находится через сайт проверки контрагентов «Руспрофайл». Вот только силовикам она неинтересна и копать под Сергея Чемезова они никогда не будут. Пусть творит себе все, что хочет.

«Сладкая парочка» Сергей Чемезов и Денис Мантуров стоят на пороге нового «свершения». А Анатолий Сердюков им может быть уже и не нужен. Останется ли он в «Ростех», или его сбросят как ненужный балласт?

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