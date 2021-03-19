Константин Тимофеев скоро долетается. И Хуснуллин не поможет

Чиновники, как все мы, люди со своими слабостями и увлечениями. Например, бывший президент и экс-премьер Дмитрий Медведев очень любит кроссовки, плавки и футболки, которые скупает десятками.

А вот заммэра Москвы Анастасия Ракова собирает дорогие украшения: в её коллекции есть колье и серьги от Van Cleef за 1,5 миллиона рублей, кольцо Bulgari за 550 тысяч рублей, бриллиантовая подвеска и серьги Graff за 8,3 миллиона рублей. Бывший первый вице-премьер и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов — известный коллекционер недвижимости: у его семьи есть квартира в центре Лондона, замок в Австрии, вилла в Дубае, дворец в Подмосковье и множество квартир в Москве.

У главы Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева иное увлечение: в этом кабинетном госслужащем прячется страстный пилот. Тимофеев так хорошо летает, что даже участвует в парадах авиации в составе пилотажной группы «Русь». «В арсенале лётчиков-асов сложнейшие элементы высшего пилотажа…», — говорится на сайте группы. И деньги Константин Петрович тратит не на драгоценности или дворцы, а на свою мечту о небе. Мы подсчитали, во сколько именно это обходится, и удивились (нет), потому что вышло гораздо больше, чем его официальные доходы. Только три последних самолёта, которые были приобретены чиновником и компаниями, связанными с его родственниками, стоили 1,8 млрд рублей.

Самый первый

Данные о воздушных судах мы нашли в базе Import Genius (поставщик бизнес-аналитики для индустрии импорта-экспорта. — Прим.ред.). В 2019 году казанская фирма «Холдинг Капитал», бенефициары которой — родственники Константина Тимофеева, купила Embraer Phenom 100EV на 7 пассажирских мест за 4,5 млн долларов. Как видно на скрине, валюта в базе не указана, но на профильных сайтах говорится, что такой самолёт стоит как раз примерно 4,2–4,6 млн долларов.

Кстати, «Холдинг Капитал» была первым российским покупателем такого джета. «Бразильский авиапроизводитель Embraer передал российскому частному владельцу первый лёгкий бизнес-джет Phenom 100EV, — писал специализированный портал. — Самолёт получит бортовой номер RA-02792 и будет базироваться в одном из столичных аэропортов». Точно такой же бортовой номер фигурирует в выписке Import Genius по самолёту, приобретённому фирмой «Холдинг Капитал».

«В таком самолёте приятно летать и самому: эргономичный кокпит, передовой комплекс авионики и отменные лётные качества делают Phenom 100EV отличным вариантом для владельца-пилота», — так описывают самолёт сайты, посвящённые бизнес-авиации.

Пассажирам тоже очень удобно: «Дизайнеры внимательно изучили практически каждую деталь обычного самолёта бизнес-класса, обратившись к самым разным аспектам дизайна, — начиная от общей стилистики роскоши в традиционном понимании и заканчивая символизмом цветов, материалов и форм для салона и кокпита».

В 2017 году «Холдинг Капитал» купил Embraer (RA-02788) побольше — за 19,5 млн долларов. И тоже оказался первым российским покупателем, как настоящий фанат. «В России зарегистрирован первый бизнес-джет Embraer Legacy 500. Перегон самолёта в Москву ожидается в марте текущего года», — сообщали профильные издания, указывая именно этот бортовой номер.

Но всего через полгода борт попал в аварию во Франции и получил значительные повреждения, о чём писали СМИ (без указания хозяина). Сейчас компания «Л 39 инжиниринг», которая была эксплуатантом самолёта, судится со страховым обществом «ВСК» за возмещение в размере 5 млн евро. Владелец «Л 39 инжиниринг» — Евгения Баронникова, возможно, она родственница или друг семьи Тимофеевых (человек с такими же именем и фамилией есть в друзьях сестры Тимофеева, матери и даже маленькой племянницы в различных соцсетях). До 2017 года владельцем фирмы фигурировала Светлана Зайниева, которую в СМИ называли сестрой главы Фонда дольщиков.

Можно было бы предположить, что фирма Тимофеевых продала первый самолёт и именно на эти деньги купила новый — но нет. Мы получили в Росавиации выписки на оба судна — они до сих пор принадлежат компании «Холдинг Капитал». У семьи главы Фонда дольщиков есть два эмбраера на выбор! В деловые поездки он может летать на маленьком, а на семейные праздники — на большом.

В 2018 году Константин Тимофеев, который был тогда главой Москомстройинвеста (структура столичной мэрии), задекларировал сверхлёгкий самолёт Piper. Сообщалось, что такая модель стоит 265 тысяч долларов.

Общая стоимость всех трёх самолётов по нынешнему курсу — 1,8 млрд рублей. Но эмбраеры формально госслужащему не принадлежат.

Правая рука Хуснуллина

Константину Тимофееву сейчас 47 лет. Он считается человеком Марата Хуснуллина, который занимает пост вице-премьера, а ранее был вице-мэром Москвы по строительству и министром строительства в Татарстане. Перебравшись из Казани в Москву, Хуснуллин привёз с собой десятки земляков, которые затем были назначены на руководящие должности в структурах столичного стройкомплекса.

Тимофеев также земляк Хуснуллина, но к тому времени он и сам жил в Москве. До прихода на госслужбу он работал в финансовой сфере: был председателем правления казанского «ИнтехБанка», а затем — главой московского филиала казанского банка «АК БАРС». Всего через три месяца после того, как Хуснуллин стал вице-мэром, Тимофеев был назначен главой Москомстройинвеста. Эта структура столичной мэрии, как сказано на официальном сайте, следит за ситуацией с долевым строительством и взаимодействует с инвесторами-застройщиками.

На этой должности Константин Петрович отработал до 2018 года. Затем ненадолго ушёл в свою любимую авиацию — стал вице-президентом по качеству «Гражданских самолётов Сухого». В январе 2020 года Хуснуллин получил пост вице-премьера, а через полгода Тимофеева назначили главой Фонда защиты прав дольщиков. То есть Тимофеев синхронно перешёл на федеральный уровень вслед за своим патроном.

Город обманутых дольщиков

По словам главы Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева, на начало 2021 года в России было около 200 тысяч обманутых дольщиков. Это примерно как население Норильска или Пскова. Можно считать, что у нас в России есть целый город-призрак с потерявшими деньги и надежду людьми. Они долго копили, мечтали о собственном жилье и отдали все свои деньги застройщику, который обещал заселить их в квартиры, но так и не построил дом. Есть совсем грустные истории, когда люди продали своё маленькое жильё, чтобы купить побольше в строящемся доме, а в результате стали бомжами.

Согласно данным Фонда, треть строящихся домов в России сейчас — проблемные: застройщики в финансовой яме, они не могут закончить работы в срок или даже не могут сделать это вообще никогда. Возможно, поэтому число обманутых дольщиков не сокращается. В конце 2019 года предыдущий глава Фонда называл ту же цифру — 200 тысяч человек.

Обманутые дольщики в России появились в 90-е годы, и тогда их обманывали наиболее жёстко, потому что в законодательстве по этому вопросу была просто дыра. С тех пор появилось много механизмов помощи, один из которых — Фонд защиты прав дольщиков. Он был создан российским правительством в 2017 году и помогает застройщикам, которые испытывают трудности, завершить свои проекты, если это долевое строительство. Или же выплачивает компенсацию дольщикам, которые так и не дождались квартир

С момента своего появления Фонд, согласно информации на портале госзакупок, заключил контракты (в основном на строительство домов) на 37 млрд рублей. Фонд предпочитает форму закупки «у единственного поставщика», которая позволяет не проводить конкурс и не раскрывать подрядчика. Региональные власти жалуются на непрозрачный механизм распределения федеральных денег на достройку домов обманутых дольщиков.

Люди, которые работают в Фонде, гораздо богаче тех, кого должны защищать. Средняя зарплата в государственной организации, как отметила Счётная палата в 2020 году, — 340 тысяч рублей. Она была такой высокой ещё до прихода Тимофеева, но тот заявил, что считает её рыночной. С ней можно накопить на однушку в Москве за три года, ни на чём не экономя. Впрочем, некоторые могут себе позволить и такие предметы роскоши, как личные самолёты.

Как писали в СМИ, дольщики ЖК «Царицыно» выступали против назначения Тимофеева на пост главы Фонда: по их мнению, за время нахождения Константина Петровича на посту председателя Москомстройинвеста в столице появилось 35 долгостроев.

Несмотря на то что Фонд должен решать проблемы всех дольщиков, многие из них чувствуют себя беззащитными и устраивают акции протеста от отчаяния. Например, 9 марта 2021 года объявили голодовку дольщики ЖК «Щегловская усадьба» в Ленинградской области. Люди пригнали к стройплощадке автодом и заселились в него. Причём поводом для голодовки стало как раз заседание штаба с участием представителей Фонда защиты прав дольщиков. Проблеме ЖК «Щегловская усадьба» отвели на этом заседании всего 10 минут, и люди пришли в отчаяние. Сообщалось, что власти обещали помочь дольщикам больше года назад, но с тех пор дело почти не двигается.

А перед Новым годом дольщики в Новосибирске проводили голодовку 12 дней. Их дома перестали строиться пять лет назад. С тех пор они пытаются добиться или возврата денег, или выделения им квартир. Местные власти обещали помочь до конца 2020 года, но ничего не сдвинулось с места. Новосибирские дольщики опубликовали открытое письмо губернатору Андрею Травникову, где спросили, куда уходят деньги Фонда помощи дольщикам и почему дольщики этих денег не видят.

Глава Фонда помощи дольщикам живёт такой комфортной и роскошной жизнью, которая им и не снилась. Формально в декларации Тимофеева никогда не фигурировали два эмбраера, но что-то нам подсказывает, что госслужащий пользуется ими сам, и вот почему.

Бенефициар фирмы «Холдинг Капитал», которая купила два самолета, — Людмила Андреевна Тимофеева. Мы предполагаем, что ей 72 года и что она мать Константина Тимофеева. И тому есть несколько косвенных доказательств. Константин и Людмила Тимофеевы явно очень близкие родственники. В 2006–2011 годах у него была квартира на улице Удальцова в Москве, потом права на неё перешли к Людмиле Тимофеевой.

И это не единственный пример. У них была общая недвижимость и в Казани — например, домик на реке Казанке в Советском районе города. Самую большую долю в этом домике имела Людмила Андреевна Тимофеева (⅝). Ещё по ⅛ было у Константина Тимофеева, Светланы Зайниевой (в девичестве Тимофеевой) и Сергея Тимофеева. У всех троих — одинаковое отчество (Петрович, Петровна). Очевидно, это дети Людмилы Андреевны. Напомним, что Светлану СМИ называли сестрой главы Фонда дольщиков.

Также у Людмилы и Константина Тимофеевых совпадает место получения ИНН (как раз в том самом Советском районе Казани). К тому же Людмила Тимофеева ведёт бизнес вместе со Светланой Зайниевой. Так, фирма «Рент Капитал» на 99,98% принадлежит Людмиле Тимофеевой, при этом Светлана Зайниева — миноритарный акционер и гендиректор. Компания «Рент Капитал» владеет долей 90% в фирме «Холдинг Капитал», которая и купила самолёты. И её гендиректором также является Светлана Зайниева.

Мы нашли в «Инстаграме» пользователя ludmila47timofeeva, которая подписана на 14 аккаунтов, среди которых Светлана Зайниева, её маленькая дочь Эльза, другие родственники с фамилией Тимофеевы и несколько пожилых подруг. Маленькая Эльза Зайниева написала трогательный пост к 9 мая про своего прадеда, воевавшего в Великой Отечественной войне. Его зовут Андрей Константинович. То есть отчество её бабушки (и матери её дяди, Константина Тимофеева) — Андреевна.

Компания «Холдинг Капитал», как сообщалось (и как подтверждал СМИ сам Константин Тимофеев), владеет ещё и аэродромом в Казани. Этот частный аэродром обнаружила в 2018 году Счётная палата. Её аудиторов больше всего удивило, что за аренду участка площадью 85 га собственник платил только 135 рублей в год. Аэродром строился с согласия главы Татарстана Рустама Минниханова. А в 2019 году Минниханов приехал на аэродром Тимофеева, чтобы посмотреть на запуск тяжёлого беспилотника SKYF, созданного компанией из Татарстана.

Как видно из общедоступной информации на сайтах, отслеживающих передвижение самолётов, Embraer Phenom 100EV с номером RA-02792 в начале января прилетел из Казани в Москву, затем вернулся в Казань, а через день опять вылетел в Москву. После слетал в Бремен и недавно прибыл в Москву.

Неудивительно, что самолёт летает между Москвой и Казанью, потому что Тимофеевы живут на два города. И это не только сам Константин Петрович, у которого работа в Москве, а любимый аэродром — под Казанью, но и его сестра Светлана. Судя по её «инстаграму», 23 февраля она была в Москве и выложила фотографию красивого салюта с геометкой «Ленинский проспект». А новогодние снимки были сделаны в Казани. У Светланы нет ни одного фото, которое бы показывало, что она любит летать так же, как её брат. У неё другое увлечение: она наездница, её лошади живут в московском Конно-спортивном комплексе «Битца».

Большой Embraer, видимо, всё же починили — и он летает. 10 декабря 2020 года он прилетел из Франции в Москву.

Пентхаус за 140 миллионов

На сайте Москомстройинвеста есть декларации Тимофеева за 7 лет работы, в целом он успел задекларировать 300 млн рублей — это доход его самого и супруги. Из самолётов был задекларирован только маленький Piper (судя по сообщениям СМИ, Тимофеев его продал).

В 2015 году была опубликована интересная история о том, как Константин Тимофеев пытается казаться не слишком богатым. Он уехал с супругой за город на выходные, а когда вернулся в Москву, выяснилось, что его московскую квартиру (ту самую на улице Удальцова) обчистили воры. Тимофеев написал заявление в полицию, где указал, что среди украденного — шесть наручных часов стоимость 6 млн рублей. Всё это попало в СМИ, шумиха и вопросы о том, откуда деньги на часы, видимо, не понравились Тимофееву, и он решил сумму ущерба поменять, снизив ее до 524 тысяч рублей.

Источники богатства Константина Тимофеева порой действительно кажутся подозрительными. Например, странная история произошла с квартирой в доме №3 в Весковском переулке. В феврале 2013 года Константин Тимофеев, согласно данным Росреестра, стал владельцем пентхауса площадью 276 кв. м в этом элитном доме, а через 8 месяцев продал его. Соседний пентхаус оказался в собственности Андрея Бочкарёва, который тогда был главой департамента строительства мэрии, а сейчас возглавляет Стройкомплекс Москвы.

Как рассказывала «База», в 2011 году мэрия судилась с застройщиком дома («Су-155»). У компании была большая просрочка по строительству, и город требовал неустойку 518 млн рублей. Арбитражный суд отказал в в этом городским властям, зато удовлетворил их требование о передаче городу нескольких квартир в этом доме (700 кв. м жилья).

Мы получили в Росреестре выписки на все квартиры в этом здании. Ни в одной из них город (или его структура) не значится как нынешний или бывший владелец. Но при этом два чиновника стройкомплекса (Бочкарёв и Тимофеев) получили на двоих 654 кв. м. Это чуть меньше, чем досталось городу по суду.

Кадастровая стоимость пентхауса Тимофеева — 82 млн, рыночная — 140 млн рублей. На каком основании Тимофеев и Бочкарёв получили эту недвижимость (была ли это покупка, дарение, передача или что-то ещё), в выписках Росреестра не указано. Но если пентхаус достался Тимофееву со скидкой или вообще бесплатно — это неплохая прибавка к официальной зарплате.

Сейчас Константин Тимофеев живёт в коттеджном посёлке «Мэдисон парк» на Новорижском шоссе. У него там участок площадью 33 сотки и два дома: большой (985 кв. м) и поменьше (209 кв. м). Недвижимость с похожими параметрами в этом посёлке сейчас продаётся на ЦИАНе примерно за 300 млн рублей.

Также у него есть, где остановиться, когда он прилетает на свой аэродром под Казанью: в деревне поблизости у Тимофеева участок площадью 21 сотка и коттедж площадью 451 кв. м.

Вся нынешняя недвижимость Константина Тимофеева стоит больше, чем сумма доходов, которую он задекларировал. Так кто же и, главное, на какие деньги купил самолёты?

Как заработать на самолёт

Возможно, самолёты были куплены на доходы семейных фирм Тимофеевых. Правда, при изучении финансовой отчётности выясняется, что и доходов почти нет. Например, «Холдинг Капитал» (та самая компания, которая купила самолёты) прибыли не приносит: убыток за пять лет составил 332 млн рублей. Финансовые результаты фирмы «Рент Капитал», которой принадлежит «Холдинг Капитал», тоже отнюдь не блестящие. В 2018 году (последние доступные данные в СПАРКе) её прибыль составила 2 тысячи рублей, в 2017-м — 11 млн рублей, до этого два года подряд был убыток.

Фирма «Рент инвест» (профиль — строительство жилых и нежилых зданий), которой напополам владеют Светлана Зайниева и Людмила Тимофеева, тоже не могла заработать даже на один самолёт. В 2019 году прибыль составила 3 млн рублей, а до этого пять лет — сплошные убытки (77 млн рублей).

Зато некоторые компании, которые напрямую не принадлежат, но связаны с родственниками Тимофеева, как выяснила «База», получают миллиарды в строительном секторе госзакупок. Светлана Зайниева в 2010–2018 годах владела долей 50% в казанской фирме «Вирастрой». По данным СПАРКа, её управляющей компанией в 2019 году была фирма «Паритет». А управляющей компанией «Паритета» сейчас является «Центррегионстрой». При этом он на 99,9% принадлежит сам себе, так что его бенефициары неизвестны.

В 2011–2016 годах «Центррегионстрой» получил госзаказы на 860 млн рублей. Среди заказчиков — Администрация Балашихи (446 млн рублей), Росреестр (146 млн рублей), Управление капитального строительства Химок (170 млн рублей).

У «Центррегионстроя» есть компания-близнец. У неё такое же название, её официальный владелец и гендиректор — Юрий Петухов, бизнесмен из Брянска, который ранее был совладельцем и гендиректором первого «Центррегионстроя». По данным СПАРКа, у этих двух компаний совпадает также контакт тендерного специалиста.

С 2012 года второй «Центррегионстрой» получил госзаказы на 2,1 млрд рублей. Среди заказчиков — Департамент капитального ремонта Москвы (708 млн рублей), Администрация Коломенского городского округа Московской области (463 млн рублей), московская больница имени Склифосовского (162 млн рублей).

«Сейчас госслужащие стараются дистанцироваться от ситуаций явного конфликта интересов, чтобы не спровоцировать проверки прокуратуры. Они не хотят сами светиться или светить своих близких родственников в компаниях, которые получают госконтракты, — сказал гендиректор «Transparency International — Россия»* Илья Шуманов. — И вот такая непрямая связь через управляющие компании — это как раз соответствует их логике. Но поскольку у вас нет данных, например, о банковских проводках, то связь между компанией сестры Тимофеева и “Центррегионстроем” может быть как просто совпадением, так и попаданием в точку».

Константин Тимофеев не ответил на вопросы «Базы». Светлана Зайниева выслушала вопросы и бросила трубку. «Ваш запрос прокомментировать не можем, поскольку не располагаем данной информацией», — сказали в Фонде дольщиков.

timofeev.baza.io