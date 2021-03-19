Киянка заявила в поліцію на чоловіка, якому вислала інтимні фото

У Києві жінка стала жертвою шахрая, який використав оригінальну схему. Чоловік надіслав дівчині електронного листа з пропозицією про роботу секретарем. Правда, попередив, що посадові обов’язки включатимуть інтимні стосунки з керівником. Щоб переконатися в тому, що кандидатка на вакансію відповідає якостям, необхідним для цієї роботи, він попросив дівчину зробити інтимні фотографії.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Дівчину влаштували умови роботи і обіцяна зарплата і вона вирішила сфотографуватися в голому вигляді і відправити фотографії “роботодавцю”.

Після того як шахрай заволодів кадрами, він знайшов профіль дівчини в соцмережах і почав її шантажувати. Зловмисник погрожував відправити фотографії її знайомим. В обмін на мовчання він почав вимагати гроші.

Дівчина, яка проживає на бульварі Праці звернулася в поліцію з проханням знайти шантажиста і покарати його.

: realist.online