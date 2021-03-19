Ковидный год. Неплохо перенесли?

Дмитрий Песков доволен тем, что российская экономика пострадала от коронавируса меньше мировой

Пресс-секретарь президента сообщил общественности, что наша экономика пострадала от ковида меньше мировой. Однако, стоит ли россиянам радоваться этим оценкам или пора задуматься, насколько помощь экономики и гражданам страны в пандемию соответствовала американскому и европейскому уровню.

На прошлой неделе Дмитрий Песков сделал заявление для СМИ, отличающееся дежурным оптимизмом:

«Мировая экономика, действительно, просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, нам все еще предстоит — там 3,5% проседание мировой экономики — глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания. К слову сказать, проседание российской экономики было не столь существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно, и сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы», — сказал Песков.

На самом деле, валовый внутренние продукт России по итогам 2020 года, по оценке Росстата, снизился на 3,1%. Это максимальное падение с 2009 года, когда из-за кризиса экономика рухнула на 7,8%. ВВП также сокращался в 2015 году, но лишь на 2%. Тем не менее падение на 3,1% — значительно лучший результат по сравнению с тем, что прогнозировали Минэкономразвития и многие аналитики: министерство прогнозировало обвал на 3,9%, большинство опрошенных Bloomberg экономистов — на 3,7%. В то время как, например, ВВП Германии обрушился на 5%.

При первом приближении ситуация складывается в пользу России, но в этих расчетах есть важные нюансы — многие страны оказывали гораздо более масштабную помощь населению и бизнесу, оплачивая вынужденные простои и отпуска в компании. В результате чего тем государствам, которые пошли по этому пути, пришлось расплачиваться более значимыми потерями ВВП по итогам года. У нас же решили поэкономить на людях ради стабильности экономической системы на верхних этажах (чтобы не свернулись никакие масштабные проекты).

Большинство государств Европы и Америки тратит на эти нужны 10-20% валового внутреннего продукта. Антикризисный пакет Трампа составляет 2 трлн долларов, а средства, которые сверх этого предоставил американский Федрезерв — 4 трлн, при том, что ВВП США — 20 трлн долларов. Правительство Испании приняло решение выделить 200 млрд евро на борьбу с коронавирусом — это около 20% ВВП страны, причём из них 117 млрд евро — госсредства, остальные — привлеченные частные ресурсы, которыми ведущие испанские корпорации решили поделиться с народом (правда, получив от государства выгодные кредитные гарантии).

Если говорить о масштабах антиковидных мер для российской экономики, то они выглядят куда более скромными. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в начале апреля заявил, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП). В дальнейшем правительство скорректировало объем помощи — так, 21 апреля было заявлено, что для поддержки экономики и доходов граждан зарезервировано уже 2,1 трлн рублей — около 2% от валового продукта.

Поддержка и бизнеса, и жителей страны со стороны российского правительства весной 2020 года была в 5-10 раз ниже, чем в Испании, Франции, Канаде, Великобритании.

В дальнейшем объемы помощи были еще раз скорректированы. В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство оценило пакет антикризисной поддержки в 5 трлн рублей. В плане около пяти сотен пунктов, он рассчитан на два года. Однако сам план так и не был опубликован. Тем не менее СМИ сообщали, что стабилизационный план был пересмотрен, и его стоимость подросла до 6,4 трлн рублей, что составляет около 6,1% ВВП страны. По имеющимся данным, план уже профинансирован более чем наполовину. Более того, антикризисные меры правительства вписаны в долгосрочные задачи по развитию экономики страны.

6,1% от ВВП на восстановление экономики от ковида — это не так мало, как 2%, однако эта цифра по-прежнему кратно ниже, чем в большинстве «стран Первого мира».

Как отмечают эксперты Финам.ру, успехи экономики во втором полугодии 2020 г. в сочетании с наблюдаемым в первые месяцы 2021 г. ростом нефтяных цен и идущей в стране вакцинацией от коронавируса дают надежду на позитивную статистику в 2021 и 2022 гг. Однако восстановление будет осложнено бюджетной консолидацией после сильного наращивания расходов бюджетной системы в 2020 г. и сохранением в 2021 г. низких объемов нефтедобычи. Согласно консенсус-прогнозу агентства, составленному на основе опроса независимых экспертов с 2 по 11 февраля 2021 г., по итогам года ожидается рост ВВП на 2,8%, в 2022 г. — на 2,4%, в результате чего реальный ВВП превысит уровень 2019 г. на 2,1%: без кризиса такой прирост мог наблюдаться по итогам одного года вместо трех. Таких результатов прогнозисты ожидают при цене нефти 51,9 и 54,7 долларов за баррель в 2021 и 2022 гг. соответственно. Прогноз Банка России от 12 февраля 2021 г. предусматривает более позитивные 3,0-4,0% прироста ВВП в 2021 г. и 2,5-3,5% — в 2022 г. (при цене на нефть по 50 долларов за баррель).

versia.ru