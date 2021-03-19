Жертве скопинского маньяка предложили государственную защиту

Руководитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) по Рязанской области Владимир Никешкин предложил жертве скопинского маньяка Екатерине Жаровой государственную защиту.

Об этом в четверг, 18 марта, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь рязанского управления СКР Ирина Котова.

По данным пресс-службы, Никешкин лично встретился с Жаровой в связи с возвращением Виктора Мохова в Скопин, а также высказанными потерпевшей опасениями о возможном преследовании. Кроме того, он предложил Жаровой подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты — в ответ она сообщила, что этого не требуется.

Глава рязанского главка СКР уточнил, что отдал поручения в региональное управление МВД об усилении административного надзора в отношении Мохова.

Виктор Мохов освободился после 17 лет заключения 5 марта. Он получил солидный гонорар за участие в телешоу, поэтому не вернулся домой, как предписывают правила, а отправился отдыхать на юг. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.