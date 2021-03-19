Александр Прочухан стал Паном, но это не сказалось на испорченной репутации

Александр Николаевич Прочухан Questra World родился 13 марта 1985 года в городе Хмельник Винницкой области Украины.

Сейчас его фамилия Пан Александр Николаевич и после десятков миллионов отмытых долларов на аферах Пан-Прочухан открыл новые предприятия Mak Holding, SPANG Capital. Которые уже активно пиарит. С 2017 г. Александр Пан (Прочухан) — учредитель компании Mak Holding. С 2019 г. Прохучан с новой фамилией Пан — учредитель и директор SPANG Capital (инвестиции в региональную и европейскую недвижимость).

Закончив в 2007 году Винницкий финансово-экономический университет ВФЭУ, Александр принимает решение не только участвовать в финансовых пирамидах, но и стать организатором новых, которые принесут ему немалую прибыль в будущем.

Александр Пан от Questra World и AGAM до Mak Holding и SPANG Capital

В 2009 году Александр Прочухан стал участником сетевой преступной схемы МММ, а спустя 2 года открыл свой собственный офис МММ-2011 в городе Винница. На старом заброшенном сайте МММ-2011 до сих пор висит информация о тысячнике Александре Прочухане (Александр Прочухан привлек в МММ больше 4000 человек).

Тысячник Александр Прочухан

г. Винница, Украина.

Александр Прочухан

Kyivstar: +380674405061

Beeline: +380685306666

Life: +380639728876

Skype: pan_deputat

[email protected]

Александр Пан (Прочухан) и его мошенничество

Придя в восторг от того, какую прибыль приносят преступные сетевые схемы их организаторам, он создает ряд собственных пирамид, находит подельников и на некоторые ключевые точки распределяет своих знакомых, друзей и даже родственников.

Пан Александр Николаевич — он же Прочухан или кто такие Константин Мамчур и Чеслав Конюх (Пестюк)?

Таким образом родились мошеннические финансовые структуры «Формула Денег», «Золотое Сечение», «Астрал Полет» и др. Украинцы Александр Прочухан, Константин Мамчур и белорус Чеслав Конюх (ранее имел фамилию Пестюк), а также их российский «коллега» Кравцев Станислав и казахстанский «партнер» Фанис Джураев стали соучастниками Александра Прочухана в таких проектах как «Формула Денег» и «Золотое Сечение».

На сегодняшний день известно, что на тот момент Пан (Прочухан) имел отношение более, чем к десяти финансовым пирамидам.

Именно такая наглая политика в изымании средств у инвесторов (в основном пенсионеры, инвалиды и матери-одиночки, которые поверили в быстрый способ заработка), сделала Александра Прочухана известным на территории стран СНГ и за их пределами.

В итоге все эти финансовые пирамиды, несмотря на их легальные прикрытия, были признаны мошенническими (поразительно, но уже забытое всеми «Золотое Сечение» до сих пор функционирует). Из-за такого разоблачения «доходы» Александра Прочухана начали стремительно снижаться. Так была создана Questra World и начался активный пиар структуры по всем возможным направлениям.

Александр Пан (Прочухан) и его мошенничество

Участниками и обманутыми инвесторами всех этих мошеннических проектов, в том числе Questra World, AGAM, 5 Winds, QW Lianora Swiss Consulting, стали граждане не только Украины, России, Беларуси и Казахстана, но и жители Европы и даже Америки.

В 2017 году, весной, финансовые пирамиды прекратили выплату средств и, дабы, спасти свое положение, PR-отдел Questra World в Киеве, по приказам Александра Прочухана, не только занялся еще более активным и агрессивным пиаром, но и переводом стрелок и созданием лже-кампаний, обвиняющих в обмане не только людей, не имеющих вообще никакого отношения к Questra World, но и некоторые международные платежные системы, которые до 2017-2018 гг. вообще не знали о существовании всех этих преступных пирамид.

Но, что произошло с самим организатором Александром Прочуханом? Первым в попытке избежать ответственности и скрыться, стал его подельник Пестюк Чеслав Юрьевич, который после женитьбы изменил фамилию на Конюх, сменил белорусское гражданство на украинское и даже лишил себя отчества. Его примеру последовал и известный нам вор и преступник Александр Прочухан.

27 июля 2018 года им был получен новый идентификатор личности. Теперь фамилия этого человека – Пан. Дабы расследование было окончено и преступник, обокравший десятки тысяч человек, был привлечен к заслуженной им уголовной ответственности, нами были найдены самые точные сведения. Новый номер паспорта Александра Пана (Прочухана): 002127649. Паспорт был получен в Оболонском РО ГУГМС, в Киеве.

Разумным ли является шаг преступника по смене фамилии? Мы так не думаем, ведь, учитывая колоссальное количество врагов, обманутых людей и тех, кто желает посадить мошенника как можно скорее в тюрьму, каждое событие в жизни Пана-Прочухана рассматривается чуть ли не через микроскоп. По некоторым данным Александр Пан (Прочухан) не просто проживает в Киеве, но в буквальном смысле слова скрывается, прячется от правосудия, стараясь всеми силами уйти от него и избежать заслуженного наказания.

Александр Прочухан Николаевич

На сегодняшний день признание Александра Пана (Прочухана) преступником международного масштаба, а разоблачение его финансовых пирамид как мошеннических структур – стало всеобщим и тревогу бьют очень большое количество серьезный компаний, банков и надзорных органов многих стран. Полный запрет регуляторов многих стран мира работе и активности Александра Пана на их территории, делает известность мошенника воистину международной. Пирамиды Александра Пана (Прочухана) официально запрещены более, чем в 10 странах мира.

В структуры, запрещающие Прочухану работать, входят такие авторитетные компании как: Национальный Банк Бельгии, Управление финансовыми услугами и рынками FSMA, Австрийский надзорный орган, Контрольный орган Лихтенштейна FMA, Польский надзорный орган, Британский надзорный орган, Национальный Чешский и Словенский Банки, Федеральное управление финансового надзора Германии, Комиссия Ценных бумаг Малайзии, Финансовое управление Брунея-Даруссалама и многие другие.

Questra Holdings, Questra World и Atlantic Global Asset Management распространяют слухи о том, что они имеют разрешение вести свою деятельность в Бельгии и других странах Европы, однако это наглая ложь, ведь Национальный бельгийский банк наложил свой запрет.

Компания AGAM, по уверению мошенников зарегистрирована в Польше? Но, и это ложь, ведь районная прокуратура в Варшаве запрещает деятельность Прочухана на территории страны. Мошенники утверждают, что их пирамиды получили аккредитацию в Германии? Федеральное управление финансового надзора Германии отказало в лицензии мошенникам, так что это – тоже ложь.

Александр Николаевич Прочухан (ныне известный как Александр Пан) – известный аферист и создатель ряда финансовых пирамид, родившейся 13 марта 1985-го года в украинской Виннице.

Он и его постоянный партнер, Пестюк Чеслав Юрьевич, являются основателями таких мошеннических компаний, как Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management, AGAM и еще ряда подобных организаций, целью которых являлось привлечение обманным путем денежных средств других граждан.

Суть всех этих скам-проектов схожа – после регистрации новый участник должен был отправить определенную сумму денег одному из людей, который зарегистрировался раньше его и стоит в пирамиде на более высокой ступени. После этого якобы начиналась формироваться цепочка инвесторов уже под данного человека, которому обещали получение значительной прибыли в очень сжатые сроки. Естественно, как и любая другая финансовая пирамида, основанная только на привлечении новых участников, все эти проекты давали возможность заработать только основным и первым инвесторам, остальные – оставались ни с чем.

Карьера мошенника началась в 2011 году, когда он принимал участие в пирамиде МММ-2011. Проведя в структуре несколько месяцев, молодой человек поверил в себя, и решил создать клон МММ. Вкладчикам предлагались баснословные проценты и целая система бонусов, только вот, чтобы их получать, нужно было или приводить новых вкладчиков, или же делать депозиты от 50 долларов. Странно, но огромное количество людей не волновали источники доходов, им хватало рассказов про крутые инвестиции, а 45% месячного дохода быстро заставляли людей, привыкших брать в долг до зарплаты, снова занять, дабы вложиться в эту прекрасную пирамиду. Александр Прочухан был в МММ-2012 тысячником, ведь у него открыли вклады четыре тысячи наивных винничан. Схема стандартная для пирамид, денег никто так и не вернул.

Формула Денег

Основной проект Прочухана и Пестюка «Формула Денег» появился в конце 2012-ого года и уже с начала 2013-го началось активное привлечение людей, желающих быстро и без особых усилий заработать деньги. Пирамида прекратила свое существование в 2014-ом году. Большинство инвесторов так ничего и не получили. Вместо «Формулы Денег» та же команда мошенников начала создавать аналогичные аферы.

Questra Holdings Inc.

В 2013 году он и Пестюк Чеслав основали Questra Holdings Inc., которая имела массу дочерних предприятий. На всех видео шёл рассказ о том, что компания была зарегистрирована ещё в 2009 году, что за плечами уже 7 лет успешной работы, штат сотрудников увеличился с 10 до 150, а прибыль позволила открыть офис в Испании, который и стал её штаб квартирой.

Тут схема была ещё прозаичнее: кидала обещал около 60% прибыли в месяц. По его словам, Questra Holdings Inc имела специальный отдел, занимающийся отбором перспективных компаний, инвестиции в которые принесут вам деньги уже завтра. На этом этапе некоторых уже начало смущать то, что глава столь солидной компании лично в скайпе оформляет депозит каждого клиента, но Александр Прочухан сослался на то, что денег у него более чем достаточно, а сделать богаче других – его жизненное призвание. Стоит отметить, что во всех рекламных роликах фигурирует Феррари, которую он купил уже в Украине, на деньги, полученные от тех, кого он успел кинуть.

Александр Прочухан или просто Пан аферист. Попытка ухода от ответственности

В 2018-ом году Александр Николаевич Прочухан следует примеру своего партнера, сменившего фамилию с Пестюк на Конюх (Пестюк Чеслав — Конюх Чеслав), получает новый украинский биометрический паспорт, где теперь он именуется как Пан Александр Николаевич.