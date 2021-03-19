У зрителей YouTube начали красть деньги от имени Моргенштерна

На YouTube появилось мошенническое видео, сделанное якобы от имени музыканта Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). В ролике предлагается получить денежную выплату, однако в результате у зрителей, оставляющих свои данные, начали красть деньги.

Соответствующие рекламные объявления можно увидеть на страницах YouTube как в полной версии, так и в приложениях для смартфонов на iOS и Android. На обложке изображен Моргенштерн, а вокруг него летают купюры американских долларов. На данный момент ролик посмотрели около 95 тысяч человек.

Название канала автора мошеннической публикации совпадает с тем, которым владеет артист, но при этом отличается число подписчиков. Зрителям предлагается получить 200 тысяч рублей от Моргенштерна, приняв участие в розыгрыше. «Салам братья! Дарю 200 тысяч рублей», — указано большими буквами на обложке.

Как сообщают «Известия», в видео используются отрывки из «Клипа за 10 лямов». В нем пошагово объясняется, как можно получить «подарок от рэпера», в описании дается фишинговая ссылка. Для зачисления денег жертву просят ввести данные карты и номер телефона, а после — код из СМС. По словам экспертов, так преступники либо получают доступ в банковское приложение к счетам и картам жертвы, либо производят единоразовое списание средств.

В варианте клипа от мошенников вырезано условие о необходимости приобрести банковскую карту. В результате монтажа создается впечатление, что рэпер разыгрывает миллионы рублей, для получения которых надо пройти по ссылке в описании.

Ролик «Клип за 10 лямов» был опубликован рэпером на официальном канале в ноябре 2020 года. Музыкант в композиции призывал несовершеннолетних попросить родителей завести им карту. В клипе использовался образ «Альфа-банка», из-за чего Федеральная антимонопольная служба заподозрила учреждение в нарушении требований закона «О рекламе» и возбудила против него дело.