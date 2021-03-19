Временным руководителем «Укрзализныци» назначили Юрика: что известно о нем и его имуществе

Вчера Кабмин провел ряд кадровых перестановок. Самое резонансное — это увольнение председателя правления «Укрзализныци» Владимира Жмака. Которого, по информации СМИ, подозревают в коррупции: «Укрзализныця» подписала договор с «Метинвестом» Рината Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по невыгодным для УЗ тарифам.

Отставив Жмака, исполнение обязанностей председателя правления АО «Украинская железная дорога» возложили на члена правления железнодорожного предприятия Ивана Юрика.

Юрик отчитывался НАПК о своем имущественном состоянии только за 2019 год. У него следующие активы:

В 2019 году он заработал несколько крупных сумм — в качестве гонорара и зарплаты от филиала «Центр сервисного обеспечения» АО «Українська залізниця»:

Его процентный доход и другие дополнительные блага составили около 70 тыс гривен.

В банке Иван Юрик хранит $125 тыс. и 1,07 млн гривен. А наличными — $50 тыс.

Очевидно, что временным председателем «Укрзализныци» стал обеспеченный человек, с солидным окладом и хваткой, позволяющей получать деньги еще и по договорам.

Это не первый его опыт. 40-летний Иван Юрик уже был временщиком в руководстве УЗ: с апреля 2020 года, когда правительство уволило с этой должности Желько Марчека, его также ставили на позицию врио. Так что он умеет оставаться на подхвате. Хотя человек оборотистый и не глупый. Имеет несколько высших образований: мехмат КНУ им. Шевченко, магистратура по экономике Киево-Могилянской академии и бакалавриат по управлению государственными финансами Гарварда.

Еще в июне 2018-го Юрик стал членом набсовета железнодорожного предприятия, а через год вошел в состав правления, где выполнял функции CFO — отвечал за финансовое направление.

Руководитель-временщик попал в «Укрзализныцю» еще во времена Евгения Кравцова и считается человеком из его орбиты. Активисты обвиняли его в системной коррупции и лоббировании соросят.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua