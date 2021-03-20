Парк по запарке

Реконструкция нижегородского парка «Швейцария» может серьёзно отстать от графика – как будто уже гремящих по этому поводу экологических и политических скандалов губернатору Глебу Никитину мало.

Как передаёт корреспондент УтроNews, ставший еще на начальном этапе скандальным проект благоустройства парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде к своему открытию в августе 2021 года будет реализован лишь на 80%. К такому заключению пришли народные избранники из комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области.

Неутешительный вывод был сделан по итогам доклада заместителя начальника управления капитального строительства ГК «ЕКС» Павла Седельникова. Несмотря на то, что повестка предполагала рассказ о том, как на объекте соблюдаются градостроительные и природоохранные требования, представитель компании предпочел рассказать о том, что уже сделано, и что будет сделано.

В среде депутатов заметили, пусть и тихо, что повестка предполагала другое, но перебивать докладчика не стали. При этом из слов Седельникова следовало, что на конец февраля общий объем работ в рамках заключенного контракта выполнен лишь на 40%. При этом известно, что компания каждый месяц увеличивает объем выполненных работ примерно на 5%. Это значит, что к моменту открытия парка в августе реконструкция все еще не будет завершена полностью.

Между тем, проект и без того уже погряз в скандалах. Он стал одним из самых затратных городских проектов в России, Его стоимость составила порядка 3,7 млрд рублей. Предполагалось, что в парке Швейцария, который, между прочим, является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения, появится банкетный зал, коворкинги и музей.

Это вызвало настоящий шквал возмущения общественности. Горожане привыкли гулять в нем, как в тихом зеленом уголке города. Появление там этих зданий и сопутствующие работы могли бы нанести урон экологии. Соответственно, голос подали экологические активисты. Началась острая полемика, которая стала грозить политическими рисками мэру Нижнего Юрию Шалабаеву и самому губернатору Глебу Никитину – одному из главных лоббистов проекта.

При этом проект этот самый пересматривали, причем несколько раз. Активисты и некоторые депутаты считали, что такие огромные траты просто не нужны, но Никитин твердо стоял на своем – будто бы сам имел в этом какой-то личный финансовый интерес.

Больше всего вопросов было, конечно, к подрядчику, ярославской группе компаний ЕКС. Её бенефициаром злые языки называли Юрия Когтева, чей тесть, Николай Крылов, хорошо знаком с вице-премьером Правительства РФ Юрием Борисовым. Высказывались предположения, что «ЕКС» может контролироваться людьми, близкими к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Не за тем ли её взяли на проект – такая себе губернаторская цеховая солидарность?

Была целая серия несанкционированных пикетов у парка. Люди просили предоставить им окончательную смету по вливаниям в парк, а скандал только разрастался. При этом, похоже, что даже финансово-экономическая модель обновленного парка пока еще не готова – её обещали представить только весной 2021 года. Теперь, когда стало ясно, что в срок реконструкцию, скорее всего, не закончат, об этом снова как будто забыли.

«ЕКС» Когтева (если он и взаправду бенефициар), и без того отлично живет за счет государственных подрядов. За все время работы она получила почти 600 госконтрактов на сумму порядка 110 млрд рублей. Среди заказчиков – Газпром, ВДНХ и Мосводоканал, что только подстегивает слухи о том, что структуру могут вести прямо из федерального правительства. А на месте помощники, вроде Никитина и Миронова, всегда найдутся.

При этом контору уже уличали в картельном сговоре. Как сообщали в ФАС, ГК вместе с АО ФГ «Эверест», ООО «Астерпласт» поддерживала ценовые предложения сразу на 428 аукционах для АО Мосводоканал, получив 10 млрд рублей дохода. Об этом писал портал «76.ру».

Видимо, подобные мелочи нисколько не смущают власти Нижнего Новгорода, а экономить средства на развитие города – социальной сферы, ЖКХ, инфраструктуры, они не очень стремятся. Если по итогу окажется, что проект не только не сдадут вовремя, но и что-то на этом украдут (вроде громкой уголовной схемы со строительством нового пермского зоопарка – тоже к юбилею города), то целому ряду чиновников Нижнего наверняка придется искать другую работу.

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