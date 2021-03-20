Связанного с Деркачем и ФСБ россиянина объявили в розыск

За сведения о нем ФБР предлагает стандартные 250 тыс. долларов

США объявили в розыск уроженца Украины с российским гражданством Константина Килимника. Посольства США в Украине назвало его «российским агентом», который разыскивается Штатами «за препятствование правосудию».

В Федеральном бюро расследований пояснили, что Килимник разыскивается ФБР за то, что в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 в Вашингтоне он «помешал отправлению правосудия и вступил в преступный сговор, сознательно и умышленно пытался нечестным путем убедить другого человека действовать в его интересах, чтобы повлиять на содержание показаний этого лица, оттянуть дачу показаний или сделать так, чтобы этот человек не давал свидетельств во время официальных заседаний». В ФБР рассказали, что именно Килимник вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами пытался повлиять на выборы в США и «повредить внешним связям Украины и Соединенных Штатов».

По обыкновению, ФБР пообещало вознаграждение в размере 250 тыс. долларов за данные, которые могут привести к аресту Килимника.

Килимника связывают с Полом Манафортом, который тогда был главой штаба Трампа. Кроме того, предполагается, что Килимник мог быть связан со взломом электронной почты Хиллари Клинтон и Демократической партии в 2016 году.