США пригрозили всему миру санкциями за сотрудничество с «Северным потоком»

Штаты потребовали от компаний прекратить такое сотрудничество

США следят за действиями по завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2» и требуют от компаний прекратить сотрудничество с проектом. Такое заявление в четверг, 18 марта, сделал госсекретарь Энтони Блинкен, и подчеркнул угрозу введения новых санкций.

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в строительстве трубопровода «Северный поток-2», рискует подпасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу. Строящийся трубопровод – это геополитический проект России, цель которого разделение Европы ослабление ее энергобезопасности», – заявил Блинкен.

Госсекретарь угрожает бизнесу уже принятыми в Конгрессе в 2019 году санкциями, список которых расширили в 2020 году.