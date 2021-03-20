СМИ: Рожкову подозревают в госизмене из-за привлечения иностранных детективов к делу ПриватБанка

Против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников НБУ ведется расследование. Их подозревают в государственной измене — они наняли иностранное детективное агентство Kroll, которое расследовало выведение из ПриватБанка свыше $5,5 миллиарда его бывшими владельцами.

Об этом со ссылкой на соответствующий документ Офиса генерального прокурора, пишет Kyiv Post.

Рожкову и нескольких чиновников Нацбанка также подозревают в растрате госсредств и передаче информации Kroll Inc., консалтинговой фирме AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters. По данным издания, подозрения чиновникам еще не предъявили.

Рожкова сообщила Kyiv Post, что ей ничего не известно о выдвинутых обвинениях, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового. «Это просто сюр», — написала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

В то же время источник издания рассказал, что такое расследование мог инициировать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко или кто-то из сотрудников Офиса президента. Расследование ведут СБУ и Государственное бюро расследований.

Отмечается, что хотя у НБУ был доступ к большому количеству инсайдерской информации, которая могла бы разоблачить незаконные схемы внутри ПриватБанка, ему требовалась внешняя помощь, чтобы выяснить масштабы выведения средств и подготовить успешный судебный иск. У Kroll был доступ к информации Министерства финансов США, а также к инструментам для анализа объема автоматических транзакций, задействованных в схеме по выводу средств из ПриватБанка. Компании также помогли Украине подготовиться к искам против экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Лондона.