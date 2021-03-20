Кім Кардашьян похвалилася діамантами на зубах і розчарувала шанувальників

Телезірка і підприємниця Кім Кардашьян похвалилася новим дорогоцінним аксесуаром і піддалася критиці в мережі. Відповідні коментарі з’явилися під її постом в Instagram.

На розміщеному в мережі знімку крупним планом відображена частина обличчя 40-річної знаменитості. Вона відтягнула губу і показала діамантові грілзи на нижніх зубах, зроблені для неї на замовлення ювелірним брендом Gabby Elan Jewelry. Згідно з підписом під фото, для виробу також використовувався перламутровий опал.

Публікація набрала більше 1,7 мільйона лайків. При цьому багато користувачів мережі висловили своє розчарування з приводу безглуздих витрат телезірки. «Люди втратили роботу під час пандемії, втратили свої будинки, а ти публікуєш це?», «І навіщо це?», «Краще б ти пожертвувала ці гроші на благодійність», «Тільки не плач, коли тебе знову пограбують», «Як безглуздо», – обурювалися вони в коментарях.