Особисті листи принцеси Діани продали за мільйон гривень

Особисті листи матері британських принців Вільяма і Гаррі принцеси Діани продали на аукціоні за мільйони гривень. Про це повідомляє Daily Mail.

Всього на продаж виставили 39 записок, написаних принцесою в період з 1990-го по 1997 рік. Торги відбулися 18 березня на аукціоні David Lay Auctions в Корнуоллі. Відзначається, що кореспонденція Діани була виявлена ​​в схованці, в комоді фермерського будинку.

Точна вартість лота не повідомляється, проте відомо, що листи оцінили в 30 тисяч фунтів стерлінгів (більше мільйону гривень). Імена покупців також не розкриваються.