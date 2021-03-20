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Нардеп Сергей Шахов на заседании Рады осваивает миллионы на дорогах в Рубежном и требует мочить «ларечников»

20.03.2021

Одиозный нардеп Сергей Шахов прямо на заседании Верховной Рады раздает указания заместителю мэра Рубежного Дмитрию Конову. Пишет канал Через плечо.

««Сначала мочите. Начинайте». Одиозный Луганский нардеп из группы «Довіра» Сергей Шахов, во время сессии Рады раздает указания первому заммэра города Рубежное Дмитрию Конову. Кому заходить на дорожные работы за 2,5 млн грн. И чьи ларьки нужно мочить.

Децентрализация которую мы заслужили», — говорится в сообщении.

Олег Бойко

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