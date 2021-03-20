Прятки с убийцей

Убившего более сотни женщин орского маньяка видели недалеко от Москвы: полиция ищет его с 2012 года, но безуспешно

На минувшей неделе стало известно, что московская полиция начала розыск 63-летнего Валерия Андреева. Этот человек, известный как орский маньяк, является одним из опасных и разыскиваемых преступников России. По версии следователей, на его счету может быть более сотен убийств, совершенных в период с 2006 по 2013 год. Правоохранители уже задерживали Андреева, однако потом отпустили из-за недостатка доказательств. После этого предполагаемый маньяк пропал.

Российские правоохранители ищут так называемого орского маньяка Валерия Андреева, который, по их версии, причастен к убийству и изнасилованию более сотни женщин, ставших его жертвами за семь лет – с 2006 по 2013 год. В декабре 2019 года Андреев стал лидером списка самых разыскиваемых преступников, составленного Интерполом ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Предполагаемый маньяк находится в международном розыске, а МВД России обещает за информацию об этом человеке награду в размере 1 миллиона рублей. 500 тысяч рублей пообещал выплатить за сведения об Андрееве губернатор Оренбургской области.

Ранее, в 2012 году, Валерий Андреев уже попадал в руки правоохранителей, однако у них не оказалось достаточных доказательств для того, чтобы привлечь его к ответственности, и мужчину пришлось отпустить. После этого он «пропал с радаров». Периодически в прессе появляются сообщения о том, что орского маньяка видели – то в Красноярске, то в Ленинградской области, то в других местах. По последним данным, Андреева – или человека, похожего на него – видели в Подмосковье, и не исключено, что преступник скрывается в столице. В связи с этим полиция Москвы начала розыск орского маньяка.

Законопослушный гражданин

Андреев родился в 1957 году в Светлинском районе Оренбургской области. После школы он стал водителем и устроился работать дальнобойщиком. Из родного поселка мужчина перебрался в Орск, где жил с семьей – женой и двумя детьми. У Андреева была хорошая репутация примерного семьянина, не злоупотребляющего алкоголем, не имеющего проблем с наркотиками, вежливого и законопослушного. Он ни разу не попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением уголовного преступления, административных правонарушений за ним также значилось совсем немного: будучи водителем с многолетним стажем, Андреев только три раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД – превышение скорости, и ни разу не попадал в ДТП.

По оценке знакомых, Андреев располагал окружающих к себе, но в общении с ним мелькали и некоторые странности. Коллеги мужчины отмечали, что он не слишком охотно общался с окружающими и часто пребывал в состоянии психологического дискомфорта. Поэтому он старался ограничивать общение с сослуживцами и чаще всего отправлялся в дальние рейсы один, без напарников. Преимущественно его маршруты проходили по трассам Оренбург – Челябинск и Самара – Оренбург. Именно в этих местах пропала большая часть вероятных жертв орского маньяка. Среди убитых было много женщин из Орска или населенных пунктов, расположенных рядом с упомянутыми трассами. Следователи считают, что «добропорядочный гражданин» Андреев совершил не менее семи убийств – при обысках у него обнаружили генетические материалы погибших. В общей же сложности, как подозревают правоохранители, на его счету может быть более сотня изнасилований и убийств. Все преступления, предположительно, разворачивались по одинаковому сценарию: дальнобойщик видел одинокую женщину у дороги, предлагал подвезти ее, а потом завозил в глухое место, насиловал и убивал. При этом маньяк отдавал предпочтение определенному типажу женщин – молодым и стройным.

Выйти на Андреева удалось после убийства 18-летней Ольги Журавлевой. Ее останки нашли в сентябре 2013 года в лесополосе рядом с трассой Орск – Челябинск. Девушка пропала летом 2012 года, и свидетели сообщили, что незадолго до исчезновения она села во внедорожник SsangYong. Машину отследили с помощью камер видеонаблюдения до самого Орска. Затем оказалось, что в городе всего два таких автомобиля, и владелец одного из них – Андреев. Данные биллинга показали, что дальнобойщик и девушка незадолго до того, как она пропала, находились недалеко друг от друга. Андреева задержали и допросили еще тогда, в 2012 году, но веских улик против него не нашлось, и его пришлось отпустить.

Годы в бегах

Отпустив Андреева, следователи не спешили снимать с него подозрения. Его личный и рабочий автомобили и гараж обыскали, обнаружив немало интересного. В машинах оказались биологические следы и пятна крови, которые были замыты. В гараже нашлись испачканные в крови молотки, ножи и лески. А коллеги дальнобойщика добавили подробностей, рассказав, что не раз замечали в машине Андреева средства контрацепции, ювелирные украшения, заколки и женское нижнее белье. Они предполагали, что во время рейсов водитель пользуется услугами проституток, но для следователей эти детали означали совсем другое. Андреева еще раз вызвали на допрос, но он не явился. 6 июня 2012 года он созвонился с супругой, после чего исчез и больше не выходил на связь. Во многие близлежащие крупные города были отправлены ориентировки на предполагаемого орского маньяка, но это не дало результата. После публикации ориентировки в интернете сообщения о встрече с Андреевым стали появляться из разных регионов.

11 марта в прессе появилась информация о том, что орского маньяка начали искать в Москве, поскольку следствие располагает информацией о его возможном пребывании в столичном регионе. Вскоре появилось и первое свидетельство случайно встретившейся с ним девушки: студентка, увидевшая фоторобот Андреева, вспомнила о встрече с ним в подмосковном Одинцове 10 марта и сразу после этого обратилась в полицию. По ее словам, мужчина зашел за ней в автобус, сел напротив нее и заговорил, поинтересовавшись, куда она едет. Студентка обратила внимание, что у ее собеседника не хватало зубов, а одежда выглядела очень грязной. Помимо слов девушки, других подтверждений того, что это был именно Андреев, нет. В настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

Будто испарился

История орского маньяка выглядит довольно странно. Валерия Андреева ищут с лета 2012 года, однако до сих пор не преуспели. Активизировать поиски, как отмечают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, был решено в начале текущего года, поэтому в рамках соответствующих мер подготовили новый фоторобот разыскиваемого с учетом возрастных изменений. На данный момент следствие не располагает никакой подтвержденной информацией о том, где может находиться Андреев. К слову, за эти годы с его стороны не было предпринято ни одной попытки связаться с семьей или с кем-то из знакомых.

Следствие не раз получало сведения о том, что Андреев на самом деле будто бы оказался в местах лишения свободы и отбывает наказание под другой фамилией. Эта информация проверялась, но не находила подтверждения. Также сообщалось, что он будто бы покинул Россию и отправился в одну из стран ближнего зарубежья. Эти данные также не подтвердились.

Нельзя исключать, что Андреева уже нет в живых: в противном случае, очень сложно объяснить, как человек может скрываться от правосудия столько времени и ни разу не оказаться в поле зрения правоохранителей. Учитывая, что его прошлое не было криминальным, и подобным опытом бывший дальнобойщик не располагал, сложно поверить, что Андреев действительно мог прятаться где-то в России на протяжении стольких лет и не попасться.

На возможную причастность к убийствам и изнасилованиям проверялись и другие подозреваемые, но следствие установило их невиновность. Андреев остается главным подозреваемым.

versia.ru