«Муж мой, Володя Свидлов…» Показания на экс-главу Минприроды Кобылкина прилетят из Салехарда

Журналисты выясняют, как «аудиторы прикрывали губернаторские схемы распила бюджета» в Ямало-ненецком автономном округе в тот период, когда нефтегазовый регион возглавлял Дмитрий Кобылкин.

В мае 2018-го Кобылкина перевели в Москву на должность министра природных ресурсов РФ, но уже в ноябре следующего года он вылетел из «козырного» кресла, побив антирекорд в качестве полуторагодовалого члена российского правительства.

Тем временем читатели проекта «Компромат-Урал» из ЯНАО последовательно добиваются уголовно-правовой оценки губернаторства Кобылкина. Они полагают, что показания на него может дать Владимир Свидлов, который 12-й год подряд занимает место председателя Счётной палаты ЯНАО и много знает о махинациях с бюджетными средствами времён губернатора Кобылкина. Кроме того, СМИ сообщают, что в ближайшее время господину Свидлову будут заданы неприятные вопросы. «Свидлов не только возглавляет главный контрольно-ревизионный орган Ямала, но и попутно координирует проект „Городская среда“, через который проходят серьезные денежные потоки, — рассказывают чиновники. — Его официальный задекларированный доход за 2019 год превышает 23 млн рублей, а за пять лет он заработал более 112 млн рублей». И это лишь официальные данные!

Для семейства Свидловых госслужба – сладкое место, словно мёдом намазанное. Так, отпрыск председателя Счётной палаты, Семён Свидлов, сначала был пристроен замом главы Надымского района. Затем пересажен в кресло первого замглавы Тазовского района. За 2019 год сын Семён задекларировал 7 млн 757 тысяч рублей. Он владеет двумя квартирами площадью 34,5 и 93,9 м2, а также внедорожниками ТОЙОТА Lаnd Cruiser 100 и ФОЛЬКСВАГЕН Touareg.

Недалеко от освоения бюджетных средств расположилась и жена главного ямальского аудитора – Наталья. На днях об этом подробно сообщили коллеги редакции «Компромат-Урал».

«История вывода миллиарда рублей из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа получила новый поворот. Госсредства были потрачены на резиденцию регионального правительства через некоммерческий фонд “Ямал”, а Счётная палата ЯНАО сначала указала на нарушения в финансовой отчетности, а затем отказалась от выдвинутых ранее претензий. Как выяснилось, такая лояльность может объясняться тем, что директор ревизионного ведомства является супругом главбуха скандального НКО.

В СМИ обратился инженер-изобретатель Виктор Гузь. С 2018 года он добивается от правоохранительных и контрольных структур ЯНАО объективной проверки расходования субсидии в 1 млрд рублей. Деньги из федерального бюджета выделялись на развитие науки, но по факту ушли на обустройство загородной резиденции, которую связывают с экс-губернатором округа и бывшим министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. Однако, ямальские подчиненные Александра Бастрыкина, вопреки позиции своего федерального руководства, уже третий год отказывается возбуждать уголовное дело по факту нецелевого расходования средств. В процессе борьбы с правоохранительными структурами Гузь начал собственное расследование. Оно привело активиста к целому ряду открытий.

Изменчивый аудит

Сомнения в целевом использовании на Ямале 995,5 млн рублей, выделенных на развитие научной деятельности и связанного с ней малого бизнеса, возникли ещё девять лет назад. Эти деньги были освоены через некоммерческую организацию «Региональный инвестиционно-инновационный фонд «Ямал» (НО РИИФ «Ямал»), учрежденную правительством округа. В 2012 году Счётная палата ЯНАО при проведении плановой проверки расходования бюджетных средств фондом выяснила, что акты выполненных работ по «научному» траншу отсутствуют.

Через несколько лет выяснилось: деньги ушли реконструкцию базы отдыха на озере Варчато. На Ямале её называли дачей экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Эта резиденция была закрыта для рядовых туристов и якобы служила местом, где бывший глава ЯНАО принимал высокопоставленных гостей и отдыхал сам. Причем, ремонтом “тайной” базы занялась неизвестная коммерческая фирма «АСВТехСтрой» — она была учреждена за месяц до того, как получила деньги на благоустройство губернаторской резиденции.

Данная информация просочилась в СМИ, и журналисты обнаружили, что реконструкция правительственной дачи — не единичный случай. На Ямале на протяжении многих лет, по всей видимости, выводили деньги из бюджета через различные инвестиционные фонды, которые возглавляли близкие к Кобылкину лица. Подобные схемы давали множество преимуществ, поскольку данные об объемах финансирования, прокачиваемых через некоммерческие организации, найти практически невозможно. Если содержание госконтрактов публикуется в открытых источниках, то условия «инвестиционных договоров» — информация закрытая. Причём фонд “Ямал” среди “подручных” НКО был одним из наиболее известных.

На фоне этих публикаций Счётная палата ЯНАО начала вторую плановую проверку фонда. Итоговый акт ревизии был составлен в октябре 2017 года. На этот раз контрольный орган изучал не всю деятельность РИИФ «Ямал», а лишь отдельные финансово-хозяйственные вопросы. И отсутствие актов выполненных работ по «научному» траншу в число этих вопросов включено практически не было: ревизоры просто констатировали, что документов до сих пор нет, но, в отличие от первой проверки, они не выделили этот пункт в список замечаний, отметил Виктор Гузь.

Семейная выручка

Возможную причину изменения позиции ревизоров Гузь обнаружил в марте 2021 года. Изучая реквизиты фонда “Ямал” инженер заметил, что главным бухгалтером НКО является Наталья Викторовна Свидлова — полная тёзка жены председателя Счётной палаты ЯНАО Владимира Свидлова.

“С Натальей и Владимиром Свидловыми я знаком давно — с конца 90-х, Свидлов тогда руководил Торгово-промышленной палатой ЯНАО, и мы общались с ним и его супругой по рабочим вопросам. Но тогда фонда “Ямал” еще не существовало”, — рассказал собеседник.

По его данным, Счётную палату ЯНАО Владимир Свидлов возглавил в 2011 году, а на момент проверки 2017 года его жена уже была трудоустроена в РИИФ “Ямал”. Таким образом, ведомство мужа проводило аудиторскую проверку бухгалтерской документации жены в фонде. Виктор Гузь полагает, что в 2017 году, когда скандал с реконструкцией вип-базы был в самом разгаре, руководитель Счётной палаты мог надавить на своих сотрудников, чтобы избежать конфликтов с руководством региона, а заодно и проблем в семье — в итоге вторая проверка получилась усеченной и “беспретензионной”.

Следственный круговорот

Нарушений в расходовании бюджетного миллиарда на реконструкцию частной резиденции не видят и в Следственном управление по ЯНАО — подчинённые Александра Бастрыкина отказываются возбуждать уголовное дело по факту нецелевого расходования средств с 2018 года. В 2020 к этой истории подключился заместитель Александра Бастрыкина Эдуард Кабурнеев — он дал личное указание разобраться, но в январе 2021 в Салехардском межрайонном отделе СУ СКР по ЯНАО снова вынесли отказной материал.

Это решение Виктор Гузь обжаловал в региональном Следственном управлении, но там 4 марта сообщили об очередной передаче дела на рассмотрение руководителю Салехардского межрайонного следственного отдела Семёну Леонову.

Такой ответ Виктора Гузя не удовлетворил. Он считает, что вмешаться в ситуацию должен был руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров, поскольку межрайонный отдел уже высказал свою позицию по этому вопросу, отказав в возбуждении уголовного дела.

“При этом во всех решениях ямальских следователей отсутствуют акты сдачи-приёмки работ конечного исполнителя по реконструкции базы отдыха «Варчато» — компании «АСВТехСтрой». Я считаю, что это делается намеренно, поскольку эти документы могут напрямую указывать на факты возможного хищения бюджетных средств”, — полагает Виктор Гузь.

Собеседник считает необходимым найти данные акты, а также проверить правомерность трат на содержание вип-резиденции за последние три года. Дело в том, что после скандала с освоением “научного транша” — в декабре 2017 года — данная частная собственность была оформлена как “дар” в бюджет ЯНАО. Однако турбаза остаётся по-прежнему недоступной для жителей и гостей Ямала, в связи с чем выделение бюджетных средств на этот объект можно расценить как нецелевое», — отмечает издание «Первое антикоррупционное СМИ» в публикации под заголовком «Ненужный миллиард: как глава Счетной палаты Ямала жену проверял».

kompromatural.ru