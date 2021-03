Шерон Стоун розповіла, що від неї вимагали спати з партнерами по фільму “Основний інстинкт”

Акторка розповіла, що це був один із продюсерів, проте не повідомила його імені.

63-річна кінозірка Шерон Стоун випустила нову книгу мемуарів під назвою The Beauty of Living Twice в якій розповіла подробиці про свою кар’єру та про деякі скандальні події, що трапилися під час зйомок відомого еротичного трилера “Основний інстинкт”. Про це пише Daily Mail.

Стоун повідомила, що один із продюсерів фільму “рекомендував” їй переспати з партнером по фільму, щоб “поліпшити хімію на екрані”. Утім, акторка не повідомила, хто це був.

Всього продюсерів було четверо: Вільям С. Бізлі, Луїс Д’Еспозіто, Маріо Кассар, Алан Маршалл, і ЗМІ вже звернулися до представників за коментарями, однак ніхто з них не відповів.

Крім цього, за сюжетом у героїні Стоун було кілька сексуальних партнерів, враховуючи головного героя, роль якого зіграв Майкл Дуглас, але він поки теж ніяк це не прокоментував.

Шерон згадала, що продюсер розповідав їй про те, як займався сексом з акторкою Авою Гарднер на екрані. Але це її не переконало. “Одна думка про нього в одній кімнаті з Гарднер змусила мене замислитися. Потім я зрозуміла, що їй доводилося миритися з ним і робити вигляд, що він їй хоч трохи цікавий”, — повідомила Стоун.

Про свого партнера по фільму, Майкла Дугласа, вона відгукувалася дуже тепло і сказала, що вони до сих пір дружать. А ось про режисера Поля Верховеня акторка в книзі пише не дуже приємні речі.

Вона наполягає на тому, що знаменитий епізод у поліцейській дільниці, де на ній немає спідньої білизни, знімали без її згоди. Більш того, її попросили зняти білизну, тому що воно нібито “відсвічувала в кадрі”. Але всю скандальність сцени акторка зрозуміла тільки під час фінального перегляду з продюсерами.

Вона вдарила Верховена по обличчю і зв’язалася з адвокатом. Однак епізод залишився в фільмі й у 2017 році режисер повідомив, що Стоун була в курсі того, що відбувається і знала, що робить в тій сцені.

“Шерон бреше. Будь-яка акторка знає, що вийде, якщо ви попросите її зняти спідню білизну і направите туди камеру”, — розповідав режисер. До речі, ця сцена стала однією з найбільш цитованих у світі кіно й власне Стоун нерідко повертається до неї у фотосесіях.

Мемуари Шерон Стоун вже з’явилися в продажу і стали однією з найбільш популярних книг весни 2021 року.

“Можливість спонукала мене написати цю книгу — можливість рости і ділитися цим зростанням. Я навчилася прощати те, що неможливо пробачити. Я сподіваюся, що я зможу поділитися з вами своїм життєвим досвідом і ви навчитеся, як впоратися з тим самим”, — прокоментувала Шерон Стоун вихід своєї біографії.

