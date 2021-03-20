Tesla не пригодилась Крючкову для вымогательства

Приговор признавшему свою вину в сговоре с целью взлома компьютерных сетей компании Tesla Илона Маска россиянину Егору Крючкову будет вынесен 10 мая. Об этом говорится в опубликованном на сайте американского Минюста сообщении.

«Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного нанесения ущерба защищенному компьютеру и должен быть приговорен 10 мая», — сообщил Минюст. Расследование вели отделения Федерального бюро разведки (ФБР) в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Сакраменто и офис шерифа округа Уошо в Неваде, указывается в сообщении. В нем говорится, что россиянин Егор Крючков признался «в сговоре для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании», компания в сообщении не называется, но основатель и гендиректор Tesla Илон Маск F в августе 2020 года указал в Twitter, что кибератака планировалась именно на компьютерную сеть его компании и назвал ее «серьезной». В Неваде находится завод по производству батарей для электромобилей.

Согласно документам судебного следствия и показаниям, данным в суде, с 15 июля 2020 года по 22 августа 2020 года 27-летний Егор Крючков вступил в сговор с другими лицами для вербовки сотрудника «крупной американской компании» и передачи ему вредоносных программ для установки в компьютерную сеть. Если бы вредоносная программа была установлена, то Крючков и его сообщники «использовали бы ее для получения данных из компьютерной сети компании, а затем вымогали бы у компании деньги, угрожая раскрыть эти данные», отмечает Минюст. Крючков специально прилетел из России в Калифорнию через Нью-Йорк и многократно ездил в Невада. Вербуемому им сотруднику он обещал заплатить биткоинами за участие во взломе сетей. Однако тот сообщил компании, а она — ФБР о планах хакеров. Сайт с новостями о деятельности Tesla после ареста Крючкова (он был задержан 22 августа прошлого года в Лос-Анджелесе) сообщил, что русскоязычный сотрудник компании, не являющийся гражданином США, отказался от $1 млн.

«Этот случай подчеркивает важность того, чтобы компании обращались в правоохранительные органы, и дает положительные результаты», — приводятся в сообщении словам исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Николаса Маккуэйда из уголовного отдела министерства юстиции. Россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000 и депортация из США после отбытия срока.