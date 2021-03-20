Миллионы «Траста» растворились в мошенническом банкротстве «Режникеля»

Многочисленные финансовые махинации вскрылись в ходе банкротства завода «Режникель» и его дочерней структуры «Белый камень».

За три года единственный ликвидный актив производственного объединения довели до банкротства, причем, по мнению юристов, речь идет о преднамеренной процедуре. На баланс «Белого камня» перевели все ценное оборудование металлургического предприятия, ему же по заниженной в сотни раз стоимости продали шлаки с содержанием редкоземельных металлов. В итоге часть оборудования была продана за бесценок, а некоторые агрегаты и техника просто бесследно исчезли. Зато в реестр кредиторов банкротящейся «дочки» «Режникеля» пытаются включиться юридические лица, которые якобы оказывали услуги по отгрузке продукции. Но, например, их погрузочные работы стоят значительно дороже самого товара, который направлял потребителям «Белый камень». В настоящее время деятельностью менеджерской команды двух предприятий занимаются силовики, а убытки от работы управленцев легли на плечи государственного банка «Траст».

Процесс банкротства активов некогда крупнейшего в Свердловской области производителя никеля обрастает новыми скандалами. Кредиторы ООО «Белый камень», единственным собственником которого является ПО «Режникель», решили прекратить полномочия конкурсного управляющего, во время работы которого вскрылись финансовые махинации и спорные схемы распродажи имущества прежним руководством предприятия.

Теперь банкротством компании, которая распродала залоговое имущество Национального банка «Траст», будет заниматься Евгений Бушухин.

Напомним, стоимость доли общества «Белый камень» согласно первоначальной оценке, которая была проведена конкурсным управляющим ПО «Режникель» Виктором Алексеевым, достигала 60 млн рублей. Денежные средства от продажи актива должны были поступить в конкурсную массу «Режникеля» и полностью направлены в пользу банка «Траст». В настоящее время «Белый камень» обанкрочен – стоимость его активов немногим превышает 10 млн рублей.

Осведомленные источники связывают сложившуюся ситуацию с деятельностью Виктора Алексеева. Банк «Траст» в конце 2020 года вынужден был через суд отстранять арбитражного управляющего от дел после того, как вскрылась продажа с баланса предприятия более 80 тыс. тонн шлака с содержанием редкоземельных металлов по заниженной стоимости и доведения общества «Белый камень» до неплатежеспособности. По подсчетам экспертов, вместо более чем 300 млн рублей кредиторам передали лишь 2 миллиона за отходы двойного назначения.

В настоящее время проверку деятельности команды Алексеева проводят сотрудники режевской полиции. Примечательно, что по данным сотрудников охранного предприятия, которые по настоящее время следят за имуществом «Режникеля» и «Белого камня», большая часть проданного по документам шлака продолжает оставаться на территории банкротов.

Вскрылись и другие нелицеприятные факты, благодаря которым существенно сократилась конкурсная масса «Режникеля». За несколько дней до введения конкурсного производства на головном предприятии руководитель ликвидационной комиссии подписал договор с ООО «Белый камень», которому было передано имущество стоимостью более 24 млн рублей. На баланс «дочки» перевели спецтехнику и легковые машины, элементы оборудования, станки, валы, конвейерные ленты. Передавали даже спецодежду, сервера и бытовое оборудование.

Обществу «Белый камень» принадлежит лицензия на добычу мрамора вблизи деревни Першино Режевского района. В настоящее время лицензия является наиболее ценным активом.

После того, как руководить банкротящимся «Режникелем» стал арбитражный управляющий Виктор Алексеев, у «Белого камня» сменился директор. Топ-менеджером тогда назначили Эдуарда Ямщикова. Часть имущества была распродана. Согласно сведениям из картотеки арбитражных дел, арбитражный управляющий «Белого камня» пытался вернуть сохранившиеся по документам ТМЦ, но их не удалось обнаружить.

Вероятно, общество «Белый камень» было искусственно доведено до банкротства, по крайней мере, юристы, знакомые с делом, говорят о наличии соответствующих признаков.

Например, для охраны «Белого камня» было нанято ЧОО «Варриорс». Правда, его сотрудники занимались охраной производственной площадки головного производственного объединения, а долги за работу копились у дочерней структуры, заключившей договор. Примечательно, что «Варриорс» скрывало факт оплаты перед ними долгов и включилось в реестр требований кредиторов «Белого камня» с суммой в разы больше имеющейся задолженности. Лишь позже размер обязательств в реестре кредиторов был уменьшен. Похожая ситуация сложилась с оплатой электричества, потребляемого «Режникелем». В настоящее время ЧОО «Варриорс», как и юрлица, связанные с продажей шлака с редкоземельными металлами, включены в реестр кредиторов «Белого камня».

Все же некоторые долговые обязательства, согласованные господином Ямщиковым, были оспорены.

В частности, включения в реестр кредиторов добивалась компания ООО «Стройметалиндустрия». Представители общества утверждали, что по договору с «Белым камнем» занимались погрузкой шлака. Долг перед ними превысил миллион рублей. Юрлицо предоставило документы, что грузило гранулированные металлургические отходы для дальнейшей отгрузки компании «АльянсПромИнжиниринг» (АПИ). За свои услуги по погрузке с октября 2018 по июнь 2019 года компания должна была получить 935 тыс. рублей, а общая стоимость проданного АПИ шлака за этот период немногим превысила 800 тысяч.

Суд счел, что в тот период «Белый камень» еще обладал штатом сотрудников и необходимой техникой. Более того, юрлицо не могло работать в убыток, выплачивая за погрузку товара сумму на 15% больше стоимости продажи продукции.

Это не единственные финансовые махинации, вскрывшиеся во время процедуры банкротства. В 2020 году, когда в отношении «Белого камня» уже было введено наблюдение, и деятельность не велась, его бывший директор Эдуард Ямщиков нанимал на работу новый персонал. Долги по зарплате копились перед трудоустроенным водителем, оператором дробильно-сортировочного комплекса, электриком и горным мастером.

«Сейчас следственный комитет проводит проверку по невыплате зарплаты этим людям. Также трудовые договоры поставлены под сомнение и оспариваются в суде. Теперь либо трудовые договоры с работниками признают фиктивными, и это фактически мошенничество группой лиц. Либо бывшему руководителю «Белого камня» может грозить уголовная ответственность за невыплату зарплаты», – обрисовал ситуацию источник «Правды УрФО», знакомый с процессом банкротства единственного сохранившегося актива «Режникеля».

pravdaurfo.ru