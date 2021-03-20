«Роскосмос» засветится на унитазах

Госкорпорация «Роскосмос» 9 марта подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака изображения Международной космической станции (МКС) и фразы «Первые в космосе». Соответствующий документ «Открытые медиа» обнаружили на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Концерн регистрирует новый товарный знак по 12 классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Госкорпорация сможет использовать новый логотип для ювелирных изделий, сувенирной продукции, часов, посуды, одежды, туалетной бумаги, унитазов и даже батутов.

Междунароная космическая станция — результат кооперации множества стран. Участниками этой программы, помимо «Роскосмоса», являются американская NASA, представляющее страны ЕС, Великобританию, Швейцарию и Норвегию Европейское космическое агентство, а также космические агентства Японии, Канады и Бразилии. Станция состоит из двух сегментов, одним из них управляет «Роскосмос», вторым — NASA.

Европейское космическое агентство не видит ничего предосудительного в таком использовании изображения МКС, сообщила «Открытым медиа» представитель агентства. Это изображение не принадлежит ЕКА, поэтому эта организация не может давать никаких указаний относительно его использования, пояснила собеседница ОМ. Представитель NASA не ответил на запрос.

Денис Хабаров, партнер юридической компании Baker McKenzie, считает, что проблем с регистрацией в России товарного знака с изображением МКС возникнуть не должно.

«Отказать в регистрации товарного знака можно, если он нарушает чьи-то права, например, на более ранний товарный знак, объект авторских прав, или же является объектом культурного наследия, государственным символом или символом международной или межправительственной организации. Само изображение МКС могло бы послужить основанием для отказа в регистрации, если бы у этого дизайна был владелец и он заявил бы о своих правах», — пояснил Хабаров.

Также «Роскосмос» 9 марта подал заявки на регистрацию в качестве товарного знака изображения стыковки двух кораблей «Союз» и первого лунохода «Луноход-1». Классы МКТУ у этих товарных знаков совпадают со знаком МКС.

openmedia.io