Колишня солістка «ВІА Гри» зізналася в зловживанні алкоголем

Колишня солістка «ВІА Гри», співачка Анна Седокова зізналася в зловживанні алкоголем. Артистка повідомила про це в Instagram 18 березня.

Седокова розповіла підписникам, що вирішила постити, відмовившись від алкоголю і дотримуючись суворої дієти. Співачка зазначила, що думає повністю зав’язати зі спиртними напоями.

«Я більше не зловживаю їжею і не п’ю. Ще 44 дня. Але це не точно. Можливо, і назавжди. Сьогодні четвертий день мого нового життя, в якому немає місця м’ясу, молочці, яйцям, алкоголю. Так співпало, що моя внутрішня трансформація почалася одночасно з Великим постом. Пора починати. Я сильна, я впораюся», – заявила поп-зірка. Вона зізналася, що ніколи не дотримувалася дієти і не обмежувала себе в їжі. Співачка також розповіла, що раніше пила вино майже кожен день.

«Прийти ввечері після складного дня і порадувати себе келихом червоного хорошого вина з часом стало звичкою», – написала Седокова. Тепер знаменитість вирішила кардинально змінити свій режим харчування.