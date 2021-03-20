«ХАК» как приговор контрабандисту Кайрату Сатыбалды

Беспокойный радикал Кайрат Сатыбалды целиком и полностью прекратит финансирование провального политическое проекта «ХАК» после назревших проблем олигарха на Западе.

Смена внутренней политики в США ознаменовалась новой волной преследований олигархов из постсоветского пространства. Среди прочих серьезные вопросы у американского FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) возникли к королю контрабанды Кайрату Сатыбалды. Именно племянник Елбасы стал третьим в списке госдепа на арест имущества в США и дружественных странах. Выше Сатыбалды стоят лишь Болат Назарбаев и Булат Утемуратов. При этом хранение Кайратом своих миллиардных сбережений в странах ЕС, а также в ряде государств «большого арабского мира» (часть из которых очень стараются дружить с администрацией Байдена любой ценой) явно могут завершиться фиаско.



Естественно, подобная картина заставляет Кайрата Сатыбалды укреплять позиции на внутренней арене, избегая конфронтации с кланами внутри Казахстана. Тут же следует отметить, что на салафитском фронте у Сатыбалды тоже не все гладко. Имея сразу четырех жен (токал), три из которых, несмотря на его принадлежность к радикальному исламу, не скрываясь занимаются бизнесом — оказывают услуги, которые заказаны «способом из одного источника» фондом «Самрук-Казына» главой фонда является Ахметжан Есимов. Такое явно не приветствуется боевыми товарищами Кайрата. Уже много лет назад Кайрат Сатыбалды перевалил состояние в миллиард долларов. На данном этапе своего становления олигарх получает львиную долю доходов от нелегальных финансовых потоков на таможне. Племянник Елбасы уже давно стал смотрящим за Жамбылской областью, граничащей с Кыргызстаном. Помимо обычной контрабанды в регионе действует мощный хаб наркотрафика. Состояние Кайрата Сатыбалды по разным оценкам составляет от 5 до 11 миллиардов долларов США. При этом телеграмм-канал Uzyn Qulaq называет и вовсе космические цифры в районе 6 миллиардов долларов ежегодного дохода. Столь существенные суммы необходимы отчасти помогают сохранить лояльность салафитского движения к семье Назарбаева.

Естественно, раскрытие двойного гражданства ряженной «российской бизнес-вумен» Тогжан Кожалиевой и ее партии «ХАК» дорого обошелся Кайрату Сатыбалды в репутационном разрере, но это ничтожные потери в финансовом плане. Следовательно, ничего удивительного не произойдет, если через короткий промежуток времени вместо партии «ХАК» появится политпроект под новым брендом.