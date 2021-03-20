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Перехід на правильне харчування: 5 найкорисніших видів риби

20.03.2021

Дієтологи наполягають, що морепродукти, зокрема риба, повинні бути в раціоні кожної людини. Жирні кислоти та мінерали в складі продукту корисні для серця, судин, кісток, м’язів, нервової системи, імунітету та шкіри. Але, щоб отримати максимальну користь, слід знати, який вид риби обрати.

Склад риби різноманітніший за м’ясо: тут міститься менше холестерину, більше Омега-3 кислот, вітамінів і мінералів. Білок, отриманий з риби, швидко перетравлюється та виводиться з організму, забезпечуючи краще функціонування шлунково-кишкового тракту.

Середземноморська дієта, яка здобула світову популярність, не дарма вважається найкориснішим способом схуднення. Вся справа в збалансованому підході до формування раціону, де основне місце відведено морепродуктам. Тож якщо ви вирішили спробувати перейти на правильне харчування, врахуйте сьогоднішні поради.

Найкориснішою рибою вважається морська, оскільки в ній міститься більша кількість мікроелементів. Серед них:

  • жири з корисними жирними кислотами Омега-3;
  • білки та багатий амінокислотний профіль;
  • комплекс вітамінів – A, E, D, C і H, PP, група B;
  • мінерали – залізо, цинк, йод, марганець, фосфор.

Пропонуємо вам 5 видів риби, які вважаються найкориснішими для організму. Для того, щоб урізноманітнити раціон, спробуйте чергувати їх між собою, але обов’язково споживайте рибу хоча б 2 – 3 рази на тиждень.

Тріска

Тріска позитивно впливає на активність мозку, центральну нервову систему, кістки та суглоби, а також пришвидшує метаболізм. Тріска особливо корисна для жінок, оскільки покращує вигляд шкіри, нігтів. волосся, що важливо в період міжсезоння.

До складу риби входить цілий комплекс вітамінів, серед них – B4, B12, PP, H, D, E, а також фосфор, калій, селен, йод, хром, фтор. Також тріска допомагає схуднути. Цей ефект досягається завдяки високій кількості білка та мінімальному вмісту жиру.

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Експерти стверджують, що тріска здатна підвищувати імунітет, захищати від артриту, артрозу, тромбозу, інсульту та інфаркту.

Однак, як і всією іншою рибою, тріскою не варто нехтувати. Рекомендована оптимальна доза становить 200 – 300 грамів на добу.

Скумбрія

Завдяки Омега-3 кислотам скумбрія позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, нормалізує склад крові та заспокоює ЦНС. Таким чином риба здатна стабілізувати тиск, покращувати мозкову активність та мінімізовувати прояви стресу. Як і тріска, скумбрія впливає на шкіру, волосся, нігті та й загалом здійснює позитивний вплив на гормональний фон людини.

До складу риби входить селен, фосфор і йод, магній, калій, вітаміни PP, D, B2, B6 і B12, жирні кислоти, білки. Обсяг однієї порції скумбрії не повинен перевищувати 200 грамів на день.

Палтус

Палтус забезпечує тривале почуття ситості, тож ця риба один з найкращих продуктів для тих, хто худне. До того ж компоненти палтуса беруть участь в конструюванні м’язової тканини.

Риба буде корисною для тих, хто хоче відновити діяльність серця, ЦНС, зору та системи кровотворення. Також палтус входить в раціон тих, в кого спостерігається ослаблення імунітету чи порушення щитовидної залози.

Завдяки палтусу в організм доставляються легкозасвоювані білки, поліненасичені жирні кислоти, а також мікронутрієнти: селен, калій, магній, фосфор, цинк, сірку, вітаміни PP, D, групи B, антиоксиданти.

Лососеві (сьомга, форель, горбуша)

Лососеві найкращий вибір для підтримки здоров’я серця, судин, кісткової тканини, зубів, ендокринної системи. У складі риби чимало Омега-3, білків, вітаміну D, PP, B1, а також B2, B5 і B12. Крім того, з однією порцією продукту в організм надходить марганець, селен, мідь, калій, магній, цинк, фосфор та сірка.

Група лососевих здатна зменшити вираженість хронічних запалень, стабілізувати тиск, вирівняти рівень ліпідів і холестерину в крові. Доза такої риби повинна варіюватися від 150 – 250 грамів на добу.

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Тунець

Білок, калій, фосфор, йод, кобальт, цинк та сірка, якими багатий тунець корисні для зміцнення кісток, профілактики анемії, підтримання імунітету та зменшення запалень. Високий склад ліпідів в крові знижує показник холестерину. Також тунець розслабляє гладку мускулатуру, що нормалізує тиск в судинах. Цього ефекту можна добитися, вживаючи 1 – 2 порції продукту вагою у 250 раз в тиждень.

: korisno.24tv.ua

 

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