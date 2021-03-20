У Києві вилучили з продажу смертельно небезпечну іграшку (фото)

У Києві почали вилучати з продажу популярну іграшку, небезпечну для життя дітей. Конструктор-головоломка складається з маленьких магнітних кульок. Так як вони від’єднуються, велика ймовірність попадання кульок в організм дитини через рот або ніс.

Про це повідомило Головне управління Держпродпотребслужби в м.Києві.

Діти можуть випадково проковтнути кульки або вдихнути їх. В результаті кулька може перекрити дихальні шляхи дитини або потрапити в кишкову порожнину і викликати внутрішню кровотечу.

Варто зазначити, що тільки в Київській області через іграшки постраждали троє дітей. Трирічній дівчинці і тринадцятирічному хлопчикові довелося робити операцію, щоб витягти магніти з кишечника.

Хірурги попереджають, що при попаданні в організм магніти пробивають стінки кишечника. Надалі, виникає перитоніт, що вимагає негайного хірургічного втручання.