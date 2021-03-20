Израильская компания решила не продавать России технологии по взлому смартфонов из-за того, что они используются против оппозиции

Российские власти больше не смогут пользоваться разработками израильской компании Cellebrite, позволяющими взламывать мобильные устройства и загружать с них данные

Руководство израильской компании Cellebrite приняло решение перестать продавать свои технологии по взлому смартфонов в России и Белоруссии по той причине, что в этих странах они используются против демократических активистов и оппозиционных сил. Об этом сообщает местная газета Haaretz.

Вместе с Министерством обороны Израиля, Агентством по контролю за военным экспортом и правозащитниками Cellebrite проанализировала то, как используются технологии компании за рубежом. В итоге комиссия пришла к выводу, что разработки Cellebrite применяются российскими властями в «политических» уголовных делах.

К примеру, технологии компании Cellebrite по взлому телефонов использовались в деле оппозиционерки Любови Соболь о якобы незаконном проникновении в жилище к сотруднику Федеральной службы безопасности Константину Кудрявцеву, который является одним из отравителей оппозиционного политика Алексея Навального.

В прошлом году Министерство внутренних дел РФ объявило 44 закупки на поставку средств, предназначенных для взлома смартфонов. Совокупная сумма разыгранных или разыгрываемых контрактов составила 77,4 миллиона рублей. Из них 3,2 миллиона рублей был израсходованы на приобретение программно-аппаратных комплексов UFED от компании Cellebrite. Они позволяют взламывать устройства на Android, а также iPhone, и загружать с них данные, в том числе переписку в Telegram.