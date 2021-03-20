Пьяный мат из бизнес-класса: как развлекаются в полете чиновники, депутаты и силовики

Скандал с вице-премьером крымского правительства, который обматерил сделавших ему замечание бортпроводников, отнюдь не единичный случай в истории российского чиновничества.

В авиадебошах были замечены и более высокопоставленные лица — губернаторы, депутаты и члены федерального правительства. К чему приводит привилегированных пассажиров неумеренное употребление алкоголя и чувство безнаказанности — в материале ПАСМИ.

Чиновник без маски

Накануне в сети было опубликовано видео инцидента на борту самолет “Аэрофлота” Москва-Симферополь с участием заместителя председателя правительства Крыма Евгения Кабанова, точнее последствий его поведения в виде визита на борт сотрудников полиции. Как выяснилось, чиновник из дотационного региона предпочитает летать бизнес-классом и не считает нужным соблюдать противоэпидемиологические правила. Как объяснили правоохранителям бортпроводники, Кабанов отказывался надеть медицинскую маску, мешал работе экипажа и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес бортпроводников. По данным телеграм-каналов, вице-премьер был нетрезв — возможно, отмечал, День защитника Отечества.

Инцидент произошел в конце февраля, но о каких-либо его последствиях для высокопоставленного авиадебошира ничего не известно. Сообщается лишь, что с борта самолета его препроводили в отделение полиции. Кроме того, в сети опубликовано письмо первого заместителя гендиректора ПАО “Аэрофлот” Владимира Антонова, адресованное полпреду президента РФ в Южном федеральном округе Владимиру Устинову. В документе указано, что Евгений Кабанов “игнорировал неоднократные замечания экипажа по правильному использованию средств индивидуальной защиты” и “нецензурно выругался в адрес бортпроводников рейса”. “Руководство ПАО “Аэрофлот” полагает, что данный инцидент не останется без вашего должного внимания”, — отмечается в письме полпреду. Документ датирован 26 февраля, но о реакции Устинова не сообщалось.

Зато журналистам удалось получить комментарий инцидента от непосредственного руководителя Евгения Кабанова — главы Крыма Сергея Аксенова. Он сообщил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы, и указал на недопустимость нарушения чиновниками обязательных для всех правил.

Крымский мат

Кстати, матерщина, судя по всему, стала весьма популярным средством выражения эмоций среди крымских чиновников. На прошлой неделе Аксенов поручил провести проверку в отношении регионального министра культуры Арины Новосельской. Чиновница прервала нецензурной бранью речь главы Крыма на совещании, которое транслировал местный телеканал. Правда, тут ковид был ни при чем — недовольство дамы вызвали проблемы с техникой.

Между тем, жертвой карантинных ограничений на воздушном транспорте весной прошлого года стал еще один высокопоставленный крымчанин — бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Правда, в отличие от Евгения Кабанова, материться он начал еще на земле. Овсянникову, занимавшему на тот момент пост замглавы Минпромторга, не понравилось, что при входе в здание аэропорта его попросили показать билет на самолет и посадочный талон.

Первым результатом дебоша стал административный протокол о мелком хулиганстве, а затем наступили более тяжкие последствия. Аморальное поведение жесткой критике подвергли секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В итоге Овсянников был исключен из рядов “партии власти” и лишился высокого поста в правительстве.

Кстати, сам чиновник, хоть и принес свои извинения за нецензурную брань в аэропорту, но повторил, что считает требования его сотрудников незаконными.

Сон полковника

Еще один прискорбный случай произошел в начале января на борту самолета авиакомпании S7, который намеревался вылететь из Москвы в Сочи. Пассажир бизнес-класса с явными признаками алкогольного опьянения, зайдя в салон, стал мешать соседям, а затем занял кресло и просто уснул.

Экипаж вызвал полицию, мужчину удалось разбудить, но на просьбы надеть маску он не реагировал и покинуть борт самолета отказался, заявив, что он “очень важный человек”. В итоге рейс задержали почти на два часа, но в Сочи лайнер отправился уже без дебошира на борту.

Между тем, по некоторым данным, неадекватный пассажир был действительно важным человеком: в нем опознали начальника отдела МВД по столичному району Нагатино-Садовники полковника полиции Андрея Лобанова.

Что интересно, никакой реакции на публикацию видео о дебоше с возможным участием высокопоставленного подчиненного Владимира Колокольцева не последовало — ни опровержения информации, ни сообщений о наказании полицейского. Если верить официальному сайту управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы, полковник Лобанов по-прежнему возглавляет отделение полиции “Нагатино-Садовники”.

Губернатор без талона

Для бывшего главы Якутии Егора Борисова авиационный скандал стал если не причиной отставки, то одним из поводов, ее приблизивших. Инцидент произошел на борту лайнера “Аэрофлота” в столичном аэропорту “Шереметьево” в феврале 2018 года. По версии самого Егорова, сначала сотрудники аэропорта забыли передать ему и супруге посадочные талоны, а затем бортпроводница “создала напряженность”, которая вылилась в снятие с рейса помощника губернатора.

В свою очередь представители авиакомпании заявили, что Борисов нарушил правила поведения пассажиров в самолете и отказывался выполнять требования экипажа. Более того, он стал козырять своими якобы приятельскими связями с тогдашними министром транспорта Максимом Соколовым и главой Росавиации Александром Нерадько, угрожая экипажу увольнением.

На момент инцидента Борисов занимал третье с конца место в национальном рейтинге губернаторов, и скандал, судя по всему стал последней каплей в чаше терпения федерального руководства — спустя три месяца президент России Владимир Путин подписал заявление об отставке главы Якутии. Впрочем, ему вскоре нашли теплое кресло в Совета Федерации.

Полная неприкосновенность

А депутат Госдумы Александр Хинштейн, попавший в громкий скандал в мае 2014 года, спустя семь лет по-прежнему заседает в нижней палате парламента, хотя речь шла не только об потере мандата, но и об уголовном деле.

По свидетельству очевидцев, о которых писали СМИ, из-за опаздывающего Хинштейна задержали рейс Минводы — Москва, а на борту он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал порядок, устроил ссору с экипажем и требовал немедленной посадки вопреки требованиям авиационной безопасности.

Позднее депутат признал, что не занял свое место при прохождении зоны турбулентности и извинился перед авиакомпанией. Тем не менее, СКР обратился в Генпрокуратуру с просьбой лишить парламентария депутатской неприкосновенности. Но надзорное ведомство нарушений в действиях Хинштейна не нашло, и единственным последствием инцидента для него стало предупреждение от “Единой России”.

Коллега Хинштейна по Госдуме и “Единой России” Андрей Исаев после авиадебоша понес более серьезное наказание по партийной линии — лишился поста заместителя генсовета, правда, всего на год.

Неадекватное поведение Исаева привело к задержке вылета рейса “Аэрофлота” из Санкт-Петербурга в Москву. Не очень трезвый депутат пытался пересадить своего еще менее трезвого помощника из эконом-класса в бизнес, устроив скандал с экипажем, в ходе которого бахвалился депутатским удостоверением и угрожал бортпроводникам увольнением.

Инцидент вызвал бурную критику, в том числе в депутатском корпусе, но требования лишить Исаева мандата закончились ничем: он, как и Хинштейн до сих пор заседает в Думе.

Приземленные личности

Остается добавить: для того, чтобы напиться и обматерить окружающих, российским силовикам и чиновникам совсем не обязательно подниматься в воздух. Только за последний год аморальное поведение продемонстрировал целый ряд высокопоставленных госслужащих. Так прямо в полиции устроили дебош теперь уже бывшие замначальника одного из управлений Генпрокуратуры Игорь Мыльников и подполковник ФСИН Александр Щербатов, а также глава комиссии по депутатской этике думы города Киренска Иркутской области Дмитрий Клепиков.

Начальник отдела угрозыска управления МВД по Курской области Олег Голдинов лишился должности и попал под уголовное дело после конфликта с сотрудником ДПС, а подполковник полиции из Челябинской области Айдар Даутов, напротив, остался на своем посту после участия в пьяной потасовке в кафе — служебная проверка показала, что он просто разнимал дерущихся.

pasmi.ru