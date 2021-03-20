Роднянский-младший стал членом набсовета «Ощадбанка»

Кабинет министров Украины назначил Александра Роднянского-младшего членом наблюдательного совета государственного «Ощадбанка» в качестве представителя государства от президента Владимира Зеленского.

Соответствующее распоряжение №198-р от 17 марта опубликовано на Правительственном портале. Этим же документом прекращаются полномочия члена набсовета Айвараса Абромавичуса.

«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Абромавичуса Айвараса. Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Роднянского Александра Александровича как представителя государства от президента Украины», – сказано в распоряжении.

Отметим, что Роднянский-младший – сын одного из основателей телеканала «1+1», кинопродюсера и кинорежиссера Александра Роднянского.

Сын продюсера является доктором экономических наук и профессором Кембриджского университета. Ранее агентство Reuters писало, что Роднянский-младший был главным советником по экономике бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, а также экономическим советником президента Владимира Зеленского после его избрания.