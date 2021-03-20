Фукс опроверг связь с компаниями, против которых СНБО ввел санкции. Они могут быть связаны со Ставицким

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что компании, которые попали под санкции СНБО, не имеют к нему никакого отношения.

«Вообще никакого отношения к ним не имею. Их со мной связывают уже пять лет, как только я вернулся в Украину. Я когда-то смотрел и хотел купить какие-то из этих лицензий, но юридически никакой сделки не было», — сообщил Фукс.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», 19 компаний, в отношении которых СНБО ввел санкции, проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании «Голден Деррик» (позже переименована в «ИСТ Юроуп Петролеум») и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

Речь идет о Ново-Диканьской площади (ООО «Гео Коннект»), Попаснянско-Самарской (ООО «Эджейн Макро»), Северно-Перещепинской (ООО «Глобал Гео Инвест»), Ольшанской (ООО «Транс Сет Гео»), Южно-Свистунковской (ООО «Эко Газ Альянс»), Южно-Зиньковской (ООО «Эпивал Энерджи»), Бирковско-Юхновской (ООО «Гео Пост»), Флеровско-Юбилейной (ООО «Юнолит Ойл»), Руновщинской (ООО «Профи Нафт»), Боярско-Чапаевской (ООО «Гео Таргент»), Дружининской (ООО «Надра Прайд»), Гулаковской (ООО «Бест Гео Тех»), Зуевской (ООО «Гео Стенс»), Бутовско-Миргородской (ООО «Надра Вест Груп»), Лютенско-Будищанской (ООО «Гео Форс Ойл»), Северно-Федоровской (ООО «Бест Оил Компани»), Майоровской (ООО «Надрапростир»), Давидовско-Лелюховской (ООО «Гео Вертикаль») и Клюшниковской (ООО «Инфо Гео Тренд»).

По данным агентства, «Голден Деррик» получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК «Надра Украины». Однако, как заявила бывшая на тот момент народным депутатом Ольга Белькова со ссылкой на Госгеонедра, НАК в конце 2018 года продала за 12 млн грн 33% в этих 19 месторождениях общей площадью в 2 тыс. кв. км без аукциона. «Надра Украины» объяснили свои действия тем, что это доля не предоставляла госкомпании реальной возможности влиять на хозяйственную деятельность общества и принятие управленческих решений.

В свою очередь Госбюро расследований возбудило уголовное производство по заявлению ОО «Национальный интерес Украины» о растрате госимущества в период 2010-2019 годов должностными лицами НАК «Надра Украины» по предварительному сговору с неустановленными лицами в особо крупных размерах, состоявшей в незаконном отчуждении доли в «ИСТ Юроуп Петролеум» в пользу ООО «Авант Трейд Лимитед».

В начале октября 2019 года в Единый реестр досудебных расследований по этому делу были внесены сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, «Надра Украины» и ряда коммерческих структур путем злоупотребления служебным положением совершили завладение государственными активами в нефтедобывающей отрасли.

Уже в начале мая 2020 года в реестр добавили сведения о том, что должностные лица Госгеонедр, «Надра Украины» и другие создали преступную организацию и принимают участие в ней с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины, которые заключаются в незаконном завладении государственными активами в нефтедобывающей отрасли путем безосновательного получения подконтрольными юридическими лицами спецразрешений на недропользование.

Сначала Печерский районный суд Киева, а потом Киевский апелляционный суд отказал в аресте этих спецразрешений.

В тоже время сам Ставицкий опроверг «Стране», что указанные компании имеют к нему какое-либо отношение.

strana.ua