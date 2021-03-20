СМИ: В Болгарии задержали российских шпионов. Один попытался скрыться

В ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности в Софии были задержаны несколько человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Болгарское национальное ТВ.

По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски. Точное количество задержанных не называется. Известно, что один из подозреваемых пытался скрыться, однако его удалось задержать.

Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях. Согласно предварительным сведениям, среди задержанных болгарские чиновники, которые имели доступ к секретной информации.