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СМИ: В Болгарии задержали российских шпионов. Один попытался скрыться

20.03.2021

В ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности в Софии были задержаны несколько человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает  Болгарское национальное ТВ.

По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски. Точное количество задержанных не называется. Известно, что один из подозреваемых пытался скрыться, однако его удалось задержать.

Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях. Согласно предварительным сведениям, среди задержанных болгарские чиновники, которые имели доступ к секретной информации.

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