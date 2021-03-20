В Украине обнаружены улики, подтверждающие выводы о личности «киллера на велосипеде»

Украинские силовики в ходе спецоперации в Харькове обнаружили фотографии Вадима Красикова из семейного альбома, которые развеивают последние сомнения, что Вадим Красиков и арестованный в Берлине за убийство Зелимхана Хангошвили киллер с паспортом на имя «Соколова» — одно и то же лицо.

Это подтверждает выводы, сделанные в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, в ходе которого мы не только установили личность убийцы, но и доказали, что он служил в спецподразделении «Вымпел» Центра специальных назначений ФСБ. Теперь нам удалось найти очередные свидетельства связи киллера со спецслужбами — ФСБ обеспечила жену и дочь киллера новыми паспортами и отправила их в Крым.

Подтверждение личности

Согласно источникам нашего партнера по расследованию Der Spiegel, новые улики, найденные в ходе обыска в доме тещи Красикова, были переданы в правоохранительные органы Германии несколько дней назад. Der Spiegel получил некоторые документы и фотографии, в том числе фото 2010 года из свадебного альбома Красикова и его нынешней жены. Среди документов есть и свидетельство о браке на имя «Вадим Красиков».

На цветных фотографиях лицо Вадима Красикова представлено с разных ракурсов, что делает сравнение лиц значительно более надежным, чем при использовании исходных черно-белых фотографий.

Но главное — на одном из этих фото, где Красиков сидит на пляже в бейсболке и майке, видна большая татуировка на его левом плече, и она полностью идентична татуировке, обнаруженной на плече «Вадима Соколова» и сфотографированной полицейскими (ранее это фото получил Центр «Досье»).

В немецких обвинительных актах, а также в полицейском досье с описанием арестованного «Соколова» упоминается вторая татуировка — змея на правой руке, она также частично видна на фото Красикова на пляже.

Новые подтверждения связей с ФСБ

В предыдущей части расследования мы уже писали, что в течение нескольких месяцев после убийства Хангошвили и ареста Вадима Красикова с его мобильного телефона, оставшегося в России, поступали вызовы на другой телефон, зарегистрированный на «левое» имя, который был особенно активен накануне поездки в Берлин. Наша рабочая гипотеза заключалась в том, что после отъезда Красикова номер использовался его женой, это подтверждалось данными геолокации, которые показали, что телефон оставался в пределах квартиры Красикова и иногда перемещался синхронно с телефоном его жены. Телефон Красикова двигался в направлении аэропорта Домодедово 6 декабря 2019 года и в тот же день около полудня отключился навсегда. Изначально мы предположили, что номер, с которым созванивался Красиков, а затем и его жена, принадлежал одному из руководителей Красикова из группы «Вымпел» — Евгению Ерошкину, бывшему высокопоставленному сотруднику спецназа ФСБ.

Проследив геолокацию номера этого «левого» телефона в тот день, мы обнаружили, что он также двигался в сторону аэропорта Домодедово, а позже в тот же день снова появился в Симферополе. Проанализировав рейсы между аэропортами Домодедово и Симферополя в этот день, мы смогли сузить потенциальные рейсы до одного, который соответствовал времени выключения и включения «левого» телефона. После этого Bellingcat удалось получить список пассажиров рейса — и действительно, там мы обнаружили Евгения Ерошкина. Также в списке пассажиров были женщина и ее дочь, чьи имена совпадали с именами жены и дочери Красикова, однако фамилия была другой (по этическим причинам The Insider не публикует имена родственников объектов расследования). Примечательно, что дни и месяцы рождения у женщины и жены Красикова совпадали, но год отличался на один (ранее мы уже видели, что при создании личности прикрытия ФСБ часто оставляет день рождения, но год рождения меняет на один — так было, например, с некоторыми отравителями Навального).

Мы не нашли человека с таким именем и датой рождения ни в каких российских базах данных — все вместе это подтверждает, что российские власти обеспечили жене и дочери киллера новые действующие паспорта и поручили спецназовцу из ФСБ сопроводить их в Крым. Данные о поездках Ерошкина показывают, что он ездил из Москвы в Крым не реже одного раза в месяц с момента той первоначальной поездки в декабре 2019 года и использовал этот «левый» телефон для записи исключительно для связи с неким новым «левым» номером, который, видимо, используется женой Красикова.

Примечательно, что новый паспорт, выданный жене, начинается с 45044201** и принадлежит к той же серии, которая была выдана ряду агентов ФСБ, работающих под прикрытием. Например, паспорт из той же серии с разницей всего в несколько цифр , использовал «Сергей Лукашевич», который в 2015 году занимал пост «министра госбезопасности ДНР». Многочисленные сообщения в СМИ и свидетельские показания подтверждают, что так называемое МГБ ДНР было укомплектовано секретными сотрудниками ФСБ. Остальные паспорта из того же диапазона нумерации принадлежат другим несуществующим личностям, многие из которых летали по совместному бронированию авиабилетов с членами ближайшего окружения бывшего президента Украины Януковича.

Куратор из ФСБ

Согласно утечке данных о занятости за 2017 год, Евгений Ерошкин 1963 года рождения является сотрудником «Вымпел Содействие», одной из многих частных охранных компаний с названием «Вымпел», формально принадлежащих Эдуарду Бендерскому. Как сообщалось ранее, Бендерский формально уже «ветеран» спецназа ФСБ, владеющий группой компаний, связанных с безопасностью, где также работают формально «бывшие» спецназовцы. Однако, судя по всему, значительная часть «ветеранов», включая самого Бендерского, не такие уж и «бывшие». Так, например, судя по данным авиаперелетов, в 2015 и 2016 годах Бендерский летал вместе с генерал-полковником Алексеем Седовым, директором 2-й службы ФСБ (той самой, что, как показали наши предыдущие расследования, была задействована в серии отравлений оппозиционных политиков, активистов и журналистов).

Евгений Ерошкин

Ход следствия

Данные, предоставленные украинскими властями немецким следователям, могут стать важным элементом обвинения, их может быть достаточно, чтобы убедить суд в том, что «Вадима Соколова» не существует и что накануне убийства российское государство выдало Вадиму Красикову поддельные документы, удостоверяющие личность. Затем суд должен будет взвесить объемные — хотя и косвенные — доказательства того, что Красиков действовал по поручению российского государства. На последнем судебном заседании ранее на этой неделе суд заслушал запись показаний сотрудника полиции, которому подсудимый ранее сказал, что его мать может подтвердить его личность как «Соколова». Председательствующий судья предложил обвиняемому сообщить имя и контактные данные его матери, чтобы с ней можно было связаться и взять показания о том, что он тот, кем себя называет. Адвокат обвиняемого тут же заявил, что его клиент будет продолжать использовать свое законное право хранить молчание.

theins.ru