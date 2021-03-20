В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после укола AstraZeneca

У 27-летней женщины развился анафилактический шок

В Грузии скончалась медсестра, которая впала в кому после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

27-летняя Меги Бакрадзе, сотрудница больницы в Тбилиси, накануне впала в кому после прививки от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на родственников скончавшейся, врачи не смогли спасти медсестру, так как у нее остановилось сердце.

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Талаквадзе, комментируя случай, сообщила журналистам, что у пациентки развился анафилактический шок. Талаквадзе уточнила, что вакцинация AstraZeneca в Грузии продолжатся.