Українські автомобілісти знайшли альтернативу звичайній автоцивілці

За підсумками минулого року кількість електронних договорів ОСЦПВ склала 3,05 млн. шт., що в 2,5 рази більше, ніж в 2019 році. Сума страхових платежів за такими договорами становить 2,6 млрд. грн. (+176%).

Про це повідомляє АвтоПортал з посиланням на МТСБУ.

Більше, ніж третина від загальної кількості договорів ОСЦПВ укладено в електронній формі: частка електронних договорів ОСЦПВ в 2020 р. складає біля 37%, тоді як в 2019 р. вона становила 15%, а в 2018 р. – лише близько 2%.

Виразну динаміку продемонстрували показники використання електронного европротоколу, збільшившись в 2,8 рази: в 2019 р. було оформлено 1620 електронних європротоколів, в 2020 – вже 4628 шт. В минулому році учасники ДТП отримали можливість оформити електронний європротокол не лише через веб-сторінку МТСБУ, але й за допомогою мобільного застосунку «Мій поліс», що підвищило доступність та зручність сервісу. Ця робота була проведена в рамках проекту підтримки іншуртех стартапів, яку надає інноваційний хаб Бюро.

Генеральний директор Володимир Шевченко відзначив важливість системного підходу до діджиталізації галузі ОСЦПВ, зокрема інтеграції електронних сервісів Бюро з державними і приватними технологічними рішеннями. Наприклад, опція перевірки наявності діючого договору ОСЦПВ в 2020 році стала доступною також і в державному мобільному застосунку «Дія».

Протягом 2020 р. відбувалось активне запровадження системи електронного документообігу Бюро (СЕД): діджиталізовані всі основні бізнес-процеси департаменту внутрішнього страхування МТСБУ.

: auto-portal.com.ua