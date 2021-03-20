«COVID никак не отстанет»: скандально известная нардеп Скороход в третий раз заболела коронавирусом

Народный депутат Украины Анна Скороход (группа «За майбутнє») в третий раз инфицировалась COVID-19, о чем сообщила в Facebook, записав видеоролик.

«Я действительно уже третий раз болею COVID-19. Не знаю, почему он от меня никак не отстает», — сказала депутат.

По ее словам, она чувствует себя лучше, чем в прошлые разы, а ребенок и члены семьи сдали отрицательный тест.

В первый раз Скороход инфицировалась еще год назад — 28 марта 2020 года. Тогда ей с новорожденным сыном понадобилась госпитализация.

С именем Скороход связаны несколько скандалов в Раде, которые закончились ее выходом из состава фракции «Слуга народа». В настоящее время она входит в состав депутатской группы «За майбутнє».