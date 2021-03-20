В новом Telegram появится собственное телевидение

Дуров намерен составить конкуренцию Twitch и YouTube

Мессенджер Telegram сделал новое обновление, которое добавило в сервис возможность вести голосовые чаты в каналах. После их окончания, беседу можно будет сохранить в виде подкаста. Но дать возможность пользователям иметь собственную радиостанцию владельцу мессенджера показалось мало. Соответственно, Павел Дуров анонсировал появление уже до конца весны возможность открывать собственные ТВ-каналы внутри Telegram.

На данный момент нет точной информации, в каком виде нововведение будет реализовано. Возможно, основатель мессенджера намерен составить конкуренцию Twitch и YouTube.

Сам Дуров отметил, что с момента релиза последнего крупного обновления Telegram прошло всего лишь три недели. Он также добавил, что пользователям iOS, возможно, придется подождать несколько часов, пока новая версия не появится в App Store.

Ну а сегодня мессенджер Telegram порадовал ключевыми изменениями в голосовых чатах: возможностью их создания не только в группах, но и в Telegram-каналах, а также неограниченное количество слушателей. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей, и благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией. Например, в набирающем популярность Clubhouse количество слушателей сейчас не может превысить 8000 человек.

Еще одно новшество Telegram и преимущество перед Clubhouse — это возможность записи голосового чата. То есть, после окончания эфира его можно будет выложить в качестве подкаста для тех, кто не смог присоединиться к прямой трансляции. При этом участники могут узнать, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием.

Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки для голосовых чатов. Причем можно отдельно создать ссылки для спикеров и отдельно — для слушателей. Таким образом, спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон. А для обозначения темы обсуждения можно задавать название для голосового чата, отличное от имени канала или группы.

Публичные личности теперь присоединятся к голосовым чатам от имени своих каналов, что поможет избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту.

Помимо голосовых чатов, Telegram-клиенты получили возможность изменить чат при пересылке сообщения по нажатию на X перед отправкой. Пригодится на случай ошибочного выбора чата.

Также теперь можно перезапустить длинные голосовые сообщения с того момента, где вы остановились, как это происходит с длинными видео- и аудиофайлами.

Пользователи Android-клиента получили эксклюзивное нововведение — возможность настройки действия при смахивании влево в списке чатов. Среди доступных вариантов на выбор: закрепить чат, пометить его как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить.