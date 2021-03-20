Лесю Нікітюк покликали заміж

33-річна блогерка та ведуча Леся Нікітюк отримала пропозицію заміжжя під час виступу на популярному шоу

Під час третього епізоду “Ліпсінк батлу” сталася неочікувана подія, передає Depo.ua.

Леся Нікітюк перевтілилася в Адель і “заспівала” її хіт Hello. Наприкінці виступу на неї чекав сюрприз – чоловік вийшов на сцену, припав на коліно та освідчився Лесі, покликавши її заміж. Чим закінчиться така пропозиція, глядачі дізнаються під час випуску шоу. При цьому більшість впевнена, що це просто жарт.

Також на фото можна побачити Потапа – ведучого шоу, який вражений витівкою чоловіка і не може приховати емоції.

: depo.ua