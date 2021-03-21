Офис Президента обеспокоен внутренними распрями в НБУ

Офис Президента обеспокоен внутренними распрями в Национальном банке, глава которого заболел коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Офиса, передают Українськi Новини.

«В Офисе Президента растет обеспокоенность внутренними распрями в Национальном банке Украины», – сказано в нем.

Офис призывает руководство Нацбанка «отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина».

При этом Офис Президента заверяет, что Президент Владимир Зеленский не будет вмешиваться в какое-либо расследование.

«Мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей», – говорится в сообщении.

Также Офис подчеркивает, что «при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с Приватбанком».

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