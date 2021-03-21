У столиці чоловік познайомився з дівчатами та отримав удар ножем

Поліцейські столиці затримали чоловіка, якого підозрюють у ножовому пораненні киянина. Про це повідомляє поліція Києва.

До Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ольжича поранили ножем хлопця.

Поліцейські встановили, що до події причетний чоловік, який втік автівкою у невідомому напрямку. У столиці негайно ввели спеціальну поліцейську операцію з розшуку транспортного засобу та затриманню особи.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, правоохоронці з’ясували, що двоє дівчат познайомились із двома хлопцями, однак між ними виник конфлікт. У результаті одна з них викликала на допомогу товариша, який під час з’ясування відносин кілька разів вдарив ножем одного із молодиків.

«Під час відпрацювання орієнтування та після перегляду записів із камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» ми швидко відстежили рух правопорушників. Невдовзі поблизу Південного вокзалу даний транспортний засіб помітили та зупинили патрульні поліцейські, які відразу викликали на місце слідчо-оперативну групу. 22-річного зловмисника – мешканця Київської області, який перебував у салоні авто, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

: kriminal.tv