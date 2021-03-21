Один з найшкідливіших способів пити алкоголь

Після вживання будь-якого виду алкоголю, навіть після одного ковтка, потрібно випити іншої рідини

Щоб знизити збиток для організму, рекомендується пити звичайну воду або додавати в спиртне лід, заявив психіатр-нарколог Олексій Казанцев.

Він зазначив, що велика кількість льоду в напої зменшує концентрацію міцного алкоголю. Найефективніший спосіб позбутися від шкідливої ​​дії спиртного – це взагалі відмовитися від нього, резюмував нарколог.

“Алкоголь порушує водно-електролітний баланс, володіє обезводжуючим ефектом і виводить калій, натрій, магній і кальцій”, – сказав Казанцев. За його словами, алкоголь не варто запивати солодкою газованою водою. Вона підсилює сп’яніння, продовжує його і викликає головний біль.

: zdorovia.com.ua