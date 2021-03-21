Співачка Джамала зізналась, чи планує змінювати своє тіло за допомогою пластичної операції

Популярна співачка Джамала вперше висловила свою думку щодо змін зовнішності за допомогою пластичних операцій. Про це виконавиця розповіла у новому випуску програми “СЛАВА +”. Жінка зізналась, що зараз не планує змінювати своє тіло за допомогою хірургічного втручання. За словами Джамали, вона любить свою зовнішність, яка дуже сильно відрізняється від інших. Також виконавиця повідомила, що до пластичних операцій ставиться позитивно.

Після народження другої дитини артистка поправилась на десять кілограм. Проте, за допомогою правильного харчування та спорту вона повернула своє струнке тіло. Також Джамала зізналась, що ніколи нічого не змінювала у своїй зовнішності. Зараз жінці подобається її фігура.

Проте, жінка не виключає можливість наважитись на пластичну операцію. Співачка повідомила, що ні в якому разі не буде приховувати зміни у зовнішності, а навпаки розповість про свої плани. А ще Джамала порекомендувала кожній жінці навчитись любити себе з недоліками та неідеальним тілом.

: wona.com.ua