Воронежский филиал банка оштрафовали на 100 тыс рублей за обманчивый баннер

Рекламу признали ненадлежащей

Отделение ПАО «Московский Кредитный Банк» в Воронеже оштрафовали на 101 тыс. рублей за нарушение законодательства о рекламе. Баннер напротив дома №90а на улице 20-летия Октября не предоставлял потенциальным клиентам необходимую информацию, сообщила пресс-служба регионального УФАС в понедельник, 15 марта.

Текст объявления гласит: «Вклад – 7,3%». А мелким шрифтом, который, по словам антимонопольщиков, можно разглядеть только с помощью технических устройств, указаны особые условия: необходимость заключения договора доверительного управления ценными бумагами, минимальная и максимальная суммы вклада и другие важные сведения. Без них потребитель вводится в заблуждение об оказываемой услуге, отметили в пресс-службе.

В ведомстве пришли к выводу, что банк нарушил требования ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе» (не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы) и п. 2 ч. 2 ст. 28 (умолчание об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которые понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий).

Организацию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем законодательства о рекламе). Максимальная санкция по данной статье для юридических лиц – штраф в 500 тыс. рублей.

Антимонопольщики заинтересовались баннером в середине августа 2020 года. Рекламу признали ненадлежащей в сентябре.

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