У Києві евакуатор забрав машину під супровід саксофона (відео)

У центрі Києві, неподалік “Золотих воріт”, вуличний саксофоніст вирішив зіграти сумну мелодію у той момент, коли евакуатор забирав чиюсь автівку. Курйозним відео поділились у соцмережах.

Ймовірно це була імпровізація, але користувачі фейсбуку, які вподобали це відео, придумували різні кумедні варіанти цього інциденту. Один з коментарів – це була машина саксофоніста, мовляв, він просто не зміг залишити свій інструмент.

Інші дописувачі жартували, що це нова платна послуга – музичний супровід евакуації автівок, які порушили правила паркування.

: kyivnews.24tv.ua