Синюков ответит «Бормашем»?

Как сообщило издания «Абирег» ( архивная ссылка ), основатель «Бормаша» Сергей Синюков может подозреваться в уклонении от уплаты НДС в размере 125 млн рублей. Также собеседники издания заявили о трех уголовных делах, возбужденных в его отношении. В связи с этим издание отправило соответствующий запрос в следственные органы в начале марта, но неизвестно, был ли получен журналистами ответ на него.

Как сообщает на сайте СК РФ по Воронежской области, 46-летний руководитель коммерческой организации, занимающейся производством промышленного оборудования, в течение 2019 – 2020 годов создал фиктивную цепочку договорных обязательств с фирмами без фактического осуществления реальной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты. В результате такой схемы в бюджет было недоплачено более 47 млн рублей.

Сергей Синюков. Так, ему сейчас 46 лет числится учредителем ООО «Завод «Бормаш», учрежденного в 2018 году. Основной вид деятельности компании — «производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования». Более того, как раз по итогам 2019 года финансовые показатели компании резко «взлетели»: выручка выросла с 4,7 млн рублей до 832 млн, а прибыль — с 3,7 млн до 107 млн. Весьма впечатляющий результат всего за один год работы. Однако соответствуют ли эти показатели реальному положению вещей?

К слову, господин Синюков с 2015 и до конца 2018 года числился учредителем ООО «Бормаш». И вот что занимательно: при нем выручка предприятия росла, доходя максимально до 1,7 млрд рублей в 2016 году, а прибыль, наоборот, падала, доходя всего до 16 млн рублей в 2017 году. Может эи показатели заинтересовали следователей?

Теоретически выводить было что: предприятие выполняло подряды для структур «Газпрома» и «Башнефти», притом сразу после ухода Синюкова из компании никаких контрактов последняя просто не получала. Чтоже получается? Нет начальника, нет денег?

Обратимся к еще одному активу Синюкова — ООО «СВМ Реком», зарегистрированному в 2019 году. Цифры наводят на массу вопросов: у нее минимальный уставной капитал в 10 тысяч рублей, один сотрудник, нулевая выручка и убытков на 236 тысяч рублей. Спрашивается, как такое вообще возможно? Может деньги выводились через эту структуру?

Отметим также, что появилась она в тот самый момент, когда по версии СК по Воронежской области некий бизнесмен реализовывал схему с цепочкой номинальных фирм. Могла ли «СВМ Реком» быть одной из них?

Если вбить в поисковике имя нашего героя, то первым делом выдаются новости этой осени, в которых говорится о том, что в Воронежской области организовали жестокую VIP-охоту.

Наше издание писало про эту ситуацию, после того как о ней рассказал один из наших читателей представившийся членом совета Борисоглебского общества охотников и рыболовов Виктором Быковым. Однако г-н Синюков подал на него и на наше издание в местный Борисоглебский суд, где он по всей видимости не опасался потерпеть поражение. После этого Быков поспешно отказался от своих слов, заключил мировое соглашение с Синюковым, а суд обязал наше издание публикации удалить.

Таим образом решаются вопросы на местном уровне, где как рассказывают у Сергея Синюкова деловые отношения с тамошним губернатором Алекандром Гусевым.

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