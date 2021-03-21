Аваков раскритиковал одесского судью из-за освобождения от наказания «вора в законе»

В Одессе окружной административный суд освободил от наказания «вора в законе» по прозвищу Коба Руставский. Арсен Аваков раскритиковал такое решение судьи Константина Ефименко.

По словам Авакова, суд запретил забирать у задержанного незаконно полученный им украинский паспорт и не решил вопрос о его перемещение в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Детали решения судьи относительно «вора в законе»

Такое решение принял судья Константин Ефименко. Министр отметил, что оно делает невозможным принудительную депортацию криминального авторитета Руставского из Украины.

Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции в стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого воздействия, в частности – влияния представителей криминалитета,

– заявил Аваков.

Государственная миграционная служба подала апелляцию, чтобы высшая инстанция приняла «взвешенное и обоснованное решение в отношении «вора в законе» Кобы Руставского. Глава МВД пообещал лично следить за ходом дела.

Аваков удивляется, как можно говорить о доверии к судебной системе и к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу «воров в законе».

«Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу, и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине», – добавил министр. Он подчеркнул, что Украина не будет местом убежища международного криминалитета.